Caza ilegal en San Carlos: detuvieron a dos hombres

La Policía Rural de Mendoza desactivó un caso de caza ilegal en el departamento de San Carlos y detuvo a dos hombres que transportaban animales silvestres faenados junto con armas y otros elementos vinculados a esta práctica prohibida.

El procedimiento se realizó en la localidad de Pareditas, durante un control preventivo llevado adelante por efectivos de la Dirección de Seguridad Rural. Allí, los uniformados interceptaron un vehículo en el que se trasladaban dos personas con piezas de fauna silvestre y equipamiento utilizado para la caza.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, los agentes secuestraron animales muertos, cuchillos y armas de fuego, además de otros elementos relacionados con la actividad ilegal. Los dos hombres quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.

Desde la cartera de Seguridad recordaron que la caza furtiva está prohibida y remarcaron que este tipo de controles buscan proteger la fauna autóctona y preservar el equilibrio ambiental en las zonas rurales de la provincia.

Además, señalaron que los operativos de prevención y patrullaje continúan desarrollándose en distintos puntos de Mendoza, especialmente en áreas donde suelen registrarse este tipo de delitos vinculados a la fauna silvestre.