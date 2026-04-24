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ASOCIACIÓN ILÍCITA

Cayó una banda dedicada al robo de automotores y entraderas: 18 detenidos tras múltiples allanamientos

Se llevaron a cabo 28 allanamientos en simultáneo en Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras. Se recuperaron autopartes, dinero en efectivo, drogas y armas de fuego, entre otros objetos.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza desbarató una banda dedicada al robo de automotores. Tras una serie de allanamientos simultáneos, los efectivos policiales lograron detener a 18 personas, quienes quedaron implicados en una causa por asociación ilícita.

Según la información oficial, se llevaron a cabo 28 intervenciones en los departamentos de Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras. Los mismos fueron coordinados por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, a cargo del fiscal Ezequiel Morando, con intervención del Ministerio Público Fiscal y el juez Gabriel Bragagnolo.

Qué se recuperó durante los allanamientos

Durante los operativos se secuestraron más de 119 autopartes, entre ellas paragolpes, puertas, guardabarros y paneles, además de un vehículo con pedido de secuestro, chapas patentes adulteradas y herramientas utilizadas para el robo y desarme de rodados.

También se incautaron más de 70 teléfonos celulares, radios tipo handy, computadoras portátiles y más de 30 tarjetas SIM, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

En cuanto a bienes robados, se recuperaron relojes, consolas de videojuegos, perfumes y otros objetos vinculados a distintos hechos delictivos.

Cabe destacar que el operativo incluyó también el secuestro de estupefacientes, con más de 1,4 kilos de cocaína, marihuana fraccionada, balanzas de precisión y elementos para su comercialización.

Además, se hallaron más de $2.500.000, junto con moneda extranjera y documentación relevante para la causa.

Asimismo, se secuestraron armas de fuego, municiones y réplicas, mientras que la investigación permitió identificar distintos puntos de operación de la banda, como domicilios de acopio, talleres clandestinos y lugares de resguardo de vehículos.

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