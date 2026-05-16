Cayó nieve y estas son las mejores actividades para disfrutar un Valle de Uco pintado de blanco

La nieve volvió a decir presente en El Manzano Histórico y transformó al corazón cordillerano del Valle de Uco en una postal completamente blanca. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo comenzaron a caer los primeros copos sobre caminos, montañas y árboles de la zona (un fenómeno que vecinos y turistas no tardaron en compartir en redes sociales). Las imágenes del paisaje nevado despertaron entusiasmo entre quienes eligieron pasar el fin de semana en la montaña mendocina.

La nevada llegó luego de un marcado descenso de temperatura que afectó a gran parte del Valle de Uco y que, según anticipan los pronósticos meteorológicos, continuará durante los próximos días. En este contexto, no se descartan nuevas precipitaciones níveas en sectores de cordillera (especialmente en áreas altas y caminos turísticos cercanos a la montaña). Además, recomiendan circular con mucha precaución durante las primeras horas del día por la posible formación de hielo sobre la calzada.

Con este escenario, Tunuyán vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos del invierno mendocino. Entre las actividades más elegidas aparecen las caminatas entre paisajes nevados, las visitas gastronómicas en restaurantes de montaña, las fotografías panorámicas y los recorridos turísticos por la zona histórica y natural de El Manzano. Muchos visitantes también aprovechan para disfrutar mates frente a la cordillera, degustar comidas típicas y realizar pequeñas travesías recreativas.

Ubicado al pie de la cordillera de los Andes, El Manzano Histórico suele ser uno de los primeros puntos turísticos de Mendoza en teñirse de blanco cuando avanzan los frentes fríos. La combinación entre nieve, montaña y naturaleza convierte al lugar en uno de los sitios más buscados durante la temporada invernal (especialmente por familias, grupos de amigos y amantes de la fotografía). La llegada anticipada de los primeros copos alimenta la expectativa de un invierno con importantes nevadas en el Valle de Uco.