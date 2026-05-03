La caída en los niveles de vacunación antigripal en el país comenzó a encender señales de alerta entre especialistas de la salud. El infectólogo Hugo Pizzi advirtió que, pese a que las dosis están disponibles de forma gratuita desde marzo, la adhesión disminuyó notablemente, sobre todo entre los más jóvenes, lo que podría derivar en un escenario complejo.

Según explicó, el problema no solo impacta en quienes deciden no vacunarse, sino también en sus entornos. “Las nuevas generaciones no solo descuidan su propia salud, sino que tampoco cumplen con la vacunación de sus hijos”, señaló (en referencia a la baja cobertura en la población infantil), y alertó que esta situación ya tiene consecuencias legales en distintas provincias (incluida Mendoza).

El especialista también puso el foco en el riesgo sanitario global. Recordó que una variante reciente del virus de la gripe generó un fuerte impacto en Europa durante el último invierno y remarcó que “puede afectar gravemente incluso a personas jóvenes y sanas” (según antecedentes internacionales), lo que refuerza la necesidad de prevención.

En Argentina, el calendario oficial contempla la vacunación gratuita para grupos de riesgo, aunque Pizzi insistió en ampliar la cobertura. “Lo ideal sería que toda la población se inmunice”, sostuvo (considerando el costo sanitario de las internaciones), y remarcó que prevenir resulta mucho más eficiente que enfrentar cuadros graves en terapia intensiva.

Finalmente, advirtió en diálogo con el medio Mendoza Today sobre un punto clave: la pérdida de la inmunidad colectiva, un factor que protege a toda la sociedad. Los niveles de cobertura, que antes alcanzaban cifras cercanas al 90%, hoy muestran caídas preocupantes (en algunos casos hasta el 50%), lo que incrementa el riesgo general. En ese contexto, llamó a actuar sin demoras: “La vacuna está disponible y llegar a tiempo puede evitar consecuencias graves”.