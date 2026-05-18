Cayó la recaudación, pero por ahora se mantiene el equilibrio fiscal: la radiografía de las finanzas de Mendoza

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza difundió un informe que marca que los primeros tres meses de 2026 estuvieron marcados por una baja de ingresos y un nivel de gasto prácticamente estable, un escenario que -según reconocieron oficialmente- “impactó sobre los márgenes de ahorro de la Provincia”. Además de la disminución de los fondos nacionales provenientes de la coparticipación, el dato más preocupante es la fuerte caída en la recaudación.

Los datos oficiales reflejaron que los recursos corrientes registraron una caída real del 7,3% en comparación con el mismo período de 2025, descontando el efecto de la inflación. La baja estuvo explicada tanto por menores ingresos de origen provincial como nacional.

La caída en los ingresos en Mendoza

En el caso de los recursos provinciales, la caída real fue del 6,4%, impulsada principalmente por una menor recaudación del impuesto automotor, regalías, impuesto de sellos y otros recursos no tributarios. En contraste, el impuesto a los Ingresos Brutos se mantuvo prácticamente estable en términos reales, mientras que el impuesto inmobiliario mostró una leve suba interanual del 1,8%.

Por su parte, los recursos de origen nacional retrocedieron 8,1% en términos reales. En este sentido, desde el Gobierno explicaron que la principal causa fue la caída de la coparticipación federal y del financiamiento educativo, que en conjunto acumularon una baja del 10,6% frente al primer trimestre de 2025. La merma estuvo vinculada a una menor recaudación de tributos nacionales asociados al consumo y la actividad económica, como el IVA y el impuesto a las Ganancias.

Los gastos de la provincia

En cuanto al gasto público, desde la administración provincial señalaron que las erogaciones totales se mantuvieron prácticamente estables, con una variación interanual real de -0,2%. Dentro de ese esquema se destacó un aumento del gasto en personal del 2,3% por encima de la inflación y una fuerte suba de la inversión en obra pública, que creció 58,2% respecto al mismo período del año pasado.

El balance

Con este escenario, la Provincia cerró el primer trimestre con un resultado corriente positivo de $168.656 millones, equivalente al 14,3% de los ingresos corrientes. Además, el resultado operativo también se mantuvo en terreno positivo y alcanzó los $102.922 millones, lo que representó el 8,7% de los ingresos totales.