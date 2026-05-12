Cayó fuerte la producción de carne y en Mendoza cada vez se compra menos

La industria ganadera argentina atraviesa un escenario complejo tras conocerse un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC que confirmó una fuerte retracción en la faena bovina y en la producción de carne durante abril de 2026. Los datos reflejan una caída del 15,3% interanual en animales procesados y una baja del 13% en la producción de carne (medida en toneladas res con hueso), en medio de un mercado interno golpeado por el cambio en los hábitos de consumo y un contexto internacional menos dinámico.

Durante abril se faenaron 960,9 mil cabezas de ganado, unas 173 mil menos que en el mismo mes del año pasado. El retroceso también se sintió en la comparación mensual (frente a marzo), mientras que el acumulado del primer cuatrimestre mostró una disminución cercana al 10%. Según el informe, la situación responde a varios factores simultáneos: menor disponibilidad de hacienda pesada, recomposición del stock bovino, condiciones climáticas adversas y menor movimiento en los mercados externos.

Desde Mendoza, el presidente de la Específica de Ganadería de General Alvear, Agustín Fernández, relativizó parcialmente el impacto y sostuvo que el problema principal pasa por una transformación en el consumo. “Se ha generado una sustitución en el consumo de carne bovina por cerdo y pollo”, explicó el dirigente luego de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Además, señaló que existe una retención parcial de hacienda vinculada a la conservación de hembras y a cambios en los tiempos de engorde en feedlots (que ahora son más prolongados que años atrás).

El informe también encendió alarmas por la caída en categorías clave tanto para exportación como para abastecimiento interno. A esto se suma la baja disponibilidad de animales pesados, una situación que repercute directamente en el rendimiento productivo del sector. Sin embargo, algunos indicadores muestran cierta estabilidad: los feedlots mantenían más de dos millones de cabezas encerradas al cierre de abril y, según Fernández, los precios de la hacienda en pie comenzaron a estabilizarse en las últimas semanas.

El dirigente destacó el crecimiento que mantiene la actividad ganadera en Mendoza, especialmente tras la última edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear, donde participaron miles de animales y productores. Aunque el panorama nacional sigue siendo delicado, desde el sector consideran que la provincia todavía conserva un fuerte potencial productivo y que el gran desafío será recuperar volumen sin comprometer la sustentabilidad del rodeo bovino argentino.