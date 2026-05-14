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tras 21 allanamientos

Cayó el jefe de la banda que aterrorizaba a choferes de apps en Mendoza

La Policía desplegó un megaoperativo para avanzar sobre una organización vinculada a violentos robos a conductores de aplicaciones.

Uno de los principales sospechosos de integrar la banda conocida como “mosquitos” quedó detenido este jueves luego de un amplio operativo encabezado por la Policía de Mendoza. El procedimiento incluyó 21 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Las Heras y Ciudad de Mendoza, con foco en el asentamiento Todos Unidos (considerado un punto estratégico dentro de la investigación).

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, supervisó personalmente el despliegue y confirmó la captura del acusado más buscado. “Detuvimos a uno de los principales cabecillas que veníamos buscando”, afirmó la funcionaria, quien además indicó que durante el allanamiento se encontró evidencia que lo vincularía con varios asaltos a choferes de aplicaciones.

En el operativo también participaron el fiscal Daniel Sanchez Giol, a cargo de la causa, junto a los directores generales de Policías e Investigaciones, Marcelo Calipo y José Vega.

Como resultado parcial de las medidas judiciales, otras ocho personas fueron aprehendidas y además se concretó la captura de un hombre que tenía pedido de la Justicia en el marco de la misma investigación. Durante los procedimientos también se secuestraron tres armas de fuego (que ahora serán peritadas para determinar si fueron utilizadas en hechos delictivos).

La causa busca esclarecer una serie de robos sufridos por conductores de plataformas de transporte en el Gran Mendoza, una modalidad que en los últimos meses había generado fuerte preocupación entre trabajadores del sector por la violencia y frecuencia de los ataques.

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