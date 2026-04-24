Cayeron tres sospechosos con inhibidores de señal para robar autos en Tupungato

La Policía detuvo a tres hombres en el Valle de Uco luego de un procedimiento preventivo encabezado por efectivos del Cuerpo de Canes y de la Vial, que lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban tras un intento de hurto ocurrido en Tupungato.

El hecho se inició cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de sujetos que revisaban el interior de una camioneta estacionada en la intersección de calles Monseñor Fernández y General Manuel Belgrano, sobre la Ruta Provincial 89. Al advertir la situación, los individuos escaparon en un Toyota Corolla gris.

Con las características aportadas, personal policial desplegó un operativo en la zona y detectó un rodado similar circulando por carril Zapata en dirección a la Ruta Nacional 40. El vehículo fue interceptado en el puesto de control, donde efectivos del Cuerpo de Canes concretaron la aprehensión de los ocupantes.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un handy, destornilladores, una llave cruz, cargadores, una caja de herramientas y dos inhibidores de señal utilizados para bloquear alarmas o el cierre centralizado de vehículos, una modalidad frecuente en robos a autos estacionados.

La víctima indicó que los autores alcanzaron a revisar el interior del vehículo sin lograr sustraer pertenencias. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se realizaron las medidas de rigor, incluyendo inspección ocular, relevamiento de cámaras y la intervención de la Unidad Investigativa Departamental.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa. Además, se avanza en la investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en los últimos días en el Valle de Uco, en una línea de trabajo que combina controles en ruta, patrullaje y respuesta inmediata ante alertas al 911.