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AVANZA EL EXPEDIENTE

Causa vialidad: pidieron decomisar el departamento donde Cristina Fernández de Kirchner está detenida

El fiscal Diego Luciani realizó el pedido argumentando que los condenados en la causa Vialidad "no han depositado ni un solo peso" del dinero que se les intimó a devolver.

Nuevos dolores de cabeza para Cristina Fernández de Kirchner. En el marco de la causa Vialidad, la fiscalía pidió decomisar el departamento donde la exmandataria cumple su condena de arresto domiciliario, ubicado en calle San José 1111 del barrio porteño de Constitución.

El planteo fue realizado por el fiscal federal Diego Luciani y forma parte de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto establecido por la Justicia como perjuicio económico al Estado, estimado en cerca de $685.000 millones. La decisión final está a cargo del tribunal Oral Federal N°2.

Según el fiscal, el inmueble donde permanece detenida la exmandataria integra el patrimonio bajo investigación y debería ser incorporado al decomiso para avanzar en el resarcimiento económico fijado en la causa.

Causa Vialidad: la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner

Además del departamento de Constitución, el listado presentado por la fiscalía incluye 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 relacionadas con empresas de Lázaro Báez-, junto con 46 vehículos. También figuran US$4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, además de US$992.134 depositados en una cuenta bancaria y otras sumas menores en pesos.

Qué otros bienes están alcanzados

Entre los activos incorporados en esta nueva etapa aparecen algunos de los bienes más emblemáticos vinculados a la causa, como el hotel Hotel Alto Calafate, el hotel Hotel La Aldea, un chalet en la costanera de Río Gallegos y distintas propiedades ubicadas en Santa Cruz.

De este modo, estos bienes se suman a una primera etapa de decomisos, que ya había alcanzado más de 100 propiedades pertenecientes a los condenados en la causa.

Qué argumentó la fiscalía

En su presentación, Luciani sostuvo que la medida busca recuperar activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En ese sentido, el fiscal remarcó que los condenados fueron intimados a devolver el dinero fijado por la Justicia y aseguró que “no han depositado ni un solo peso”. Este argumento fue utilizado para justificar el avance sobre nuevos bienes.

Ahora será el tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso el que deberá resolver si incorpora estos activos al proceso de ejecución patrimonial.

En paralelo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos mantiene recursos judiciales para intentar frenar la ejecución de bienes.

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