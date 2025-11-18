Causa Vialidad: ordenan decomisarle inmuebles a Cristina Fernández y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en la Causa Vialidad, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal despejara el último impedimento para iniciar esta etapa procesal. La medida apunta a recuperar un total de $684.990.350.139,86, cifra que la Justicia determinó como perjuicio económico ocasionado al Estado.

La resolución, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establece que los nueve condenados deberán responder de manera solidaria con sus patrimonios hasta cubrir el monto actualizado. Para ello, el tribunal tomó como referencia el listado de activos aportado por el Ministerio Público Fiscal el 12 de septiembre de 2025, del cual se desprende qué bienes pueden efectivamente ejecutarse.

Entre los bienes alcanzados figuran 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: una a nombre de Cristina Fernández y otras 19 heredadas por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, obtenidas en carácter gratuito y en partes iguales. La aplicación del decomiso sobre estos inmuebles surge como consecuencia directa de la condena firme por corrupción que la Corte Suprema dejó validada en junio de este año.

Lázaro Báez.

En su resolución, el tribunal aclaró que debían distinguirse los distintos supuestos de decomiso. Por un lado, se apuntó a bienes de condenados que obtuvieron beneficios económicos directos del delito, con el objetivo de evitar que un hecho ilícito genere ganancias. Por otro, se hizo hincapié en la función reparadora del decomiso, orientada a cubrir el daño colectivo y cumplir compromisos asumidos por la Argentina en materia de recuperación de activos, como los establecidos por la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Respecto de los bienes en manos de terceros no condenados, particularmente los pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, el TOF 2 definió que solo podrán ser ejecutados cuando se trate de transmisiones gratuitas o cuando existan personas jurídicas beneficiadas por el delito.

El monto de $684.990 millones fue calculado a partir de la actualización que realizó el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, sobre la base del daño original de $84.835 millones determinado en la sentencia del 6 de diciembre de 2022. Los peritos aplicaron la variación del índice de precios, lo que elevó la cifra a su valor actual.