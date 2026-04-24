Causa Vialidad: la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner

La Justicia avanzó en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la condena por fraude en la obra pública.

La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó el decomiso del patrimonio de la exmandataria, sus hijos y otros implicados, con el objetivo de recuperar el dinero correspondiente al perjuicio económico causado al Estado.

Un decomiso millonario

El fallo habilita el avance sobre bienes que incluyen inmuebles, empresas y otros activos vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

En total, la Justicia busca ejecutar más de 100 propiedades para cubrir una suma que ronda los 685 mil millones de pesos, monto fijado como daño económico en la causa.

Según establecieron los jueces, el decomiso puede alcanzar incluso bienes que hayan sido transferidos a terceros o heredados, al considerarlos parte de un circuito de origen ilícito.

Qué implica la medida

La ejecución de los bienes es una etapa clave del proceso judicial, ya que permite avanzar en la recuperación de activos tras la condena por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

El caso Vialidad ya cuenta con sentencia firme, que incluyó una pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, se estableció la obligación de devolver el dinero al Estado, lo que dio origen al proceso de decomiso.

Un proceso que sigue abierto

La defensa de Cristina Kirchner había intentado frenar la ejecución de los bienes, incluyendo planteos para excluir activos a nombre de sus hijos, pero esos recursos fueron rechazados en las distintas instancias judiciales.

Con esta resolución, la Justicia busca avanzar en la etapa final del caso, centrada en la recuperación efectiva de los fondos vinculados a la causa de corrupción en la obra pública.