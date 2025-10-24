Causa Vialidad: Casación avaló el decomiso de bienes contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez y confirmó que el Tribunal Oral Federal Nº2 es el encargado de avanzar con la ejecución del decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad, hasta cubrir un monto total actualizado de $684.990 millones. La resolución fue firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

La decisión responde a un pedido del fiscal federal Mario Villar, quien había solicitado que no se atrasara el cumplimiento del decomiso. Las defensas habían solicitado que la ejecución pasara al fuero Civil y Comercial, planteo que ahora quedó rechazado.

Según explicó la Cámara de Casación, el decomiso es una medida penal que se aplica como consecuencia directa de una condena judicial, y no una indemnización civil. Su finalidad, indicaron los magistrados, es impedir que los condenados conserven beneficios económicos derivados del delito y restaurar esos recursos al Estado.



En ese sentido, el tribunal señaló que “el decomiso se ha convertido en un pilar esencial de la investigación penal contemporánea, indispensable para desmantelar redes corruptas incrustadas en el Estado”.

Lázaro Baez

Con este fallo, el TOF Nº2 queda habilitado para avanzar en el proceso de ejecución patrimonial, dado que los condenados no realizaron un pago voluntario de la suma correspondiente, de acuerdo con el medio TN.

La defensa de la expresidenta había cuestionado el método de cálculo utilizado para determinar el monto actualizado del decomiso. Según sus propios peritos, el valor debería ser de $42.000 millones, y no el monto fijado por el tribunal. Sin embargo, el fiscal Villar explicó que la cifra surge de la manipulación de licitaciones y de sobreprecios detectados en contratos de obra pública, y que todos esos puntos fueron investigados, juzgados y revisados conforme a las normas del debido proceso.

La Casación confirmó que la actualización del monto mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un método válido para preservar el valor real del beneficio obtenido de manera ilícita frente a la inflación. Los jueces sostuvieron que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni errores normativos en la resolución del tribunal oral.

El fallo también recordó que el decomiso está previsto en el Código Penal y en convenciones internacionales contra la corrupción, por lo que constituye una consecuencia obligatoria en los casos donde se comprueban delitos económicos vinculados a la administración pública.