Causa vialidad: avanza el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner recibió un nuevo revés por parte de la Justicia. Este jueves la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la expresidenta y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto en el marco de la causa Vialidad.

La resolución también alcanza a bienes vinculados a Lázaro Báez y a propiedades heredadas o cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Según el expediente, son 111 bienes los que quedaron alcanzados por la medida judicial.

El fallo fue firmado por los magistrados Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Cabe resaltar que este último votó en minoría a favor de habilitar parcialmente los recursos extraordinarios respecto de algunos bienes de los hijos de la ex mandataria y de empresas vinculadas a Báez.

Qué argumentaron los camaristas

En su voto, Hornos sostuvo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, afirmó que existió un “ilícito comprobado” que generó “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

Respecto de los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, el magistrado remarcó que el decomiso no vulnera principios constitucionales y señaló que la transmisión hereditaria o gratuita “no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

La resolución también ratificó que, aunque los hijos de la ex presidenta no forman parte de la causa penal, eso no impide avanzar sobre las propiedades alcanzadas por la medida judicial si existe “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”.

Por su parte, Borinsky consideró que algunos inmuebles adquiridos antes del 23 de abril de 2004 debían ser revisados. Entre ellos figuran diez departamentos en Río Gallegos y cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces, ubicado en Lago Argentino.

La resolución también incluye bienes pertenecientes a las empresas Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, vinculadas a Báez.

Cabe recordar que la decisión judicial busca ejecutar el decomiso de $684.990.350.139,86, monto fijado en la condena contra Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

De esta manera, la Justicia avanzará con el proceso para que el Estado recupere propiedades vinculadas a la condena por administración fraudulenta.