Causa cuadernos: el mendocino Enriqu Pescarmona fue sobreseído

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído de la Causa Cuadernos debido a su delicado estado de salud. El Tribunal Oral Federal (TOF) 7 determinó que el acusado padece un deterioro cognitivo grave que le impide afrontar el proceso judicial en curso.

La decisión fue anunciada durante la tercera audiencia del juicio oral, que actualmente se lleva a cabo.

La resolución de los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori se basó en un contundente informe del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Conclusión : Los peritos dictaminaron que Pescarmona, de 84 años, presenta un “cuadro compatible con deterioro cognitivo de moderado a grave” y concluyeron que no posee la “aptitud suficiente para estar en juicio”.

Detalles del Cuadro: La defensa había precisado que el empresario fue diagnosticado con una "enfermedad neurodegenerativa progresiva e irreversible reconocida como demencia tipo Alzheimer atípica en estadio moderado a severo".

Incapacidad Comprobada: El CMF detalló que el acusado estaba “vigil y orientado en persona, pero desorientado en tiempo y espacio”, y que su “juicio de realidad se encontraba debilitado”, confirmando una incapacidad mental sobreviniente de carácter crónico e irreversible.

El Tribunal aplicó el artículo 336 inciso 5 del Código Procesal Penal, que faculta el sobreseimiento ante una incapacidad mental sobreviniente que se considere crónica e irreversible.

Arrepentido

A pesar del sobreseimiento, la participación previa de Pescarmona como “arrepentido” en la causa fue preservada.

A solicitud de la fiscal de juicio, Fabiana León, y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Tribunal ordenó que la declaración indagatoria y los descargos previos del empresario sean incorporados por lectura al debate oral. De esta manera, su testimonio será considerado como prueba.

El empresario, quien presidía Industria Metalúrgica Pescarmona SA (IMPSA), llegó a juicio procesado por el supuesto pago de sobornos en 13 hechos ocurridos entre 2008 y 2013. Con el sobreseimiento de Pescarmona, el juicio oral continúa con 86 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner, juzgada por supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.