Causa Cuadernos: diez hechos comprometen a ejecutivos de Cartellone

La Causa Cuadernos sumó un nuevo capítulo con la imputación formal de directivos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., acusados de participar en un presunto sistema de cohecho activo para obtener beneficios vinculados a contratos de obra pública. Las audiencias, desarrolladas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOCF 7), expusieron lo que la fiscalía describe como un mecanismo sistemático de entrega de fondos ilegales.

Según el Ministerio Público Fiscal, la empresa habría integrado una estructura destinada a recaudar dinero para funcionarios nacionales, mediante pagos reiterados entre 2003 y 2015. En el expediente, los fiscales sostienen que los aportes estaban destinados a asegurar adjudicaciones, evitar sanciones o agilizar trámites administrativos.

Cinco directivos quedaron acusados por su rol en los hechos. Tito Biagini, Gerardo Cartellone, José Gerardo Cartellone y María Rosa Cartellone fueron imputados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que Hugo Alfredo Kot fue señalado como partícipe necesario. El juicio incorporó testimonios y menciones previas, incluso declaraciones atribuidas a Óscar Thomas, exdirector de Yacyretá.

En la reconstrucción fiscal, los pagos eran canalizados a través de Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, y su secretario Nelson Javier Lazarte, imputado por 70 hechos de cohecho pasivo. Las anotaciones de Óscar Centeno, el chofer que registró los presuntos traslados de dinero, constituyen uno de los elementos centrales del expediente.

El debate, encabezado por los jueces Enrique Méndez Iñori, Germán Castelli, Fernando Canero y Néstor Costabel, también involucra a otras firmas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, señaladas por hechos similares.

De acuerdo con la acusación, la presunta asociación ilícita se habría servido de vehículos oficiales, inmuebles y dependencias estatales para operar. Los pagos atribuidos a directivos de Cartellone forman parte de un entramado que, según la fiscalía, tenía como finalidad obtener ventajas indebidas dentro del sistema de contrataciones públicas.