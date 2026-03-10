Causa Cuadernos: Cristina Kirchner deberá declarar en persona

El Tribunal Oral Federal N.º 7 rechazó este martes los principales planteos de nulidad presentados por las defensas en el juicio por la denominada causa Cuadernos y dispuso avanzar hacia una nueva etapa del debate oral. En ese marco, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue convocada a prestar declaración indagatoria de manera presencial el próximo martes.

La decisión fue adoptada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes resolvieron desestimar una serie de recursos presentados por los imputados.

Según trascendió, el tribunal analizó más de 50 planteos presentados por las defensas de ex funcionarios y empresarios acusados en el caso. Los magistrados concluyeron que los argumentos no justificaban anular el proceso judicial.

En la resolución, los jueces afirmaron que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” que habían sido señalados por los abogados de los imputados. Con ese criterio descartaron que se hubieran vulnerado garantías constitucionales durante la investigación.

El tribunal también rechazó pedidos vinculados con la prescripción de los delitos y cuestionamientos a la validez de la figura del imputado colaborador. Asimismo ratificó la participación de la Unidad de Información Financiera como querellante en el juicio.

Cristina y la Causa Cuadernos

El juicio por la causa Cuadernos es uno de los expedientes judiciales más extensos vinculados con presuntos hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas. La investigación se originó en 2018 a partir de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno, en los que se registraban supuestos traslados de dinero vinculados con empresarios contratistas del Estado.

A partir de esos documentos se abrió una investigación judicial que derivó en múltiples procesamientos de exfuncionarios y empresarios. En el juicio oral se analiza la existencia de un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos asociado a contratos de obra pública y otros negocios con el Estado.

En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas. La ex mandataria ha rechazado las acusaciones y cuestionado la validez de la investigación.

El proceso judicial comenzó a desarrollarse en 2025 ante el Tribunal Oral Federal 7 y en una primera etapa estuvo dedicado a resolver los planteos preliminares presentados por las defensas. Entre esos reclamos se incluían pedidos de nulidad del expediente y objeciones a distintas pruebas incorporadas durante la instrucción.