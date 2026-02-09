Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

La causa por el presunto cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual se transformó en uno de los principales focos de conflicto durante la presidencia de Javier Milei, sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando Diego Spagnuolo -extitular del organismo- fue procesado por asociación ilícita, fraude al Estado e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también dictó el procesamiento de otros 18 involucrados y ordenó embargos millonarios sobre sus bienes.

Cabe destacar que el fallo alcanza, además, a Daniel Garbellini -quien se desempeñaba como segundo de Spagnuolo en la ANDIS- y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con estrechos vínculos con droguerías. Entre los procesados figuran ex funcionarios y empleados del organismo, junto con empresarios privados que habrían intervenido, con distintos roles, en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

En el marco de la resolución judicial, el embargo más elevado fue fijado para Spagnuolo, por un monto superior a los 202 millones de pesos. Según lo dispuesto por Casanello, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Según el magistrado, dicho entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. En ese sentido, el juez afirmó que la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Además, cabe resaltar que Casanello dejó abierta la puerta a una ampliación en la investigación al advertir que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. En el fallo, agregó que “dentro de la propia ANDIS existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes- sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, sintetizó el juez.

Casación rechazó el planteo de los Kovalier

Por su parte, en paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este lunes un planteo presentado por los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina. En ese sentido, la Sala II el máximo tribunal penal declaró inadmisible el recurso de queja interpuesto contra la desestimación de una excepción de falta de acción, por lo que quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia.

De acuerdo con el expediente, la investigación se centra en una organización delictiva integrada por funcionarios públicos y empresarios del sector farmacéutico que, mediante licitaciones amañadas y desvío de fondos, se habría apropiado de sumas millonarias entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en perjuicio del erario público y de personas con discapacidad sin cobertura médica.