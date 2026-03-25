Causa AFA: la Justicia le negó al “Chiqui” Tapia un pedido para viajar al exterior

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a quedar bajo la lupa judicial. Este miércoles, el juez en lo penal económico Diego Amarante le negó la posibilidad de salir del país por un período de 60 días en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes.

El pedido del dirigente no era menor: buscaba una autorización general que le permitiera viajar al exterior sin necesidad de solicitar permiso en cada ocasión. A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, su defensa argumentó que la dinámica de su rol institucional resultaba incompatible con los tiempos judiciales.

Sin embargo, el magistrado fue contundente. En su resolución, sostuvo que la solicitud presentaba imprecisiones en los motivos, documentación desactualizada y antecedentes que no permitían evaluar con claridad la proporcionalidad del pedido. En ese marco, consideró que no se cumplían las condiciones necesarias para flexibilizar la restricción vigente.

La causa en cuestión investiga una presunta retención indebida de aportes por unos 19.000 millones de pesos, denunciada por la ARCA. En el expediente también figura imputado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes.

Tapia ya había sido indagado y actualmente tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. De hecho, en ocasiones anteriores obtuvo permisos puntuales para viajar, aunque también registró rechazos, como el intento de viaje a Venezuela que fue objetado por inconsistencias en la información presentada.

Ese antecedente fue clave para la decisión actual. El juez recordó que, tras recibir una autorización previa, el dirigente intentó modificar su itinerario de manera unilateral, lo que interpretó como un indicio de riesgo procesal.

Desde la defensa, en tanto, insistieron en que la medida solicitada no implicaba eliminar el control judicial, sino establecer una modalidad más ágil. Argumentaron además que Tapia no tiene antecedentes penales, que cuenta con un fuerte arraigo institucional y familiar y que no existe riesgo de fuga. Incluso propusieron alternativas como informes periódicos, compromisos de regreso inmediato y otras medidas de control.

El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, se mostró a favor de una autorización extendida, aunque su postura no fue suficiente para torcer la decisión judicial. Finalmente, Amarante rechazó el planteo al considerar que una habilitación general, sin control caso por caso, exige un nivel de cumplimiento y conducta que —según evaluó— no quedó acreditado.