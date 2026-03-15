Caso Sur Álvarez Tovar: la Justicia ordenó su restitución y pide colaboración para encontrarla

El Poder Judicial de Mendoza ordenó la restitución inmediata de la niña Sur Álvarez Tovar, de 7 años, quien se encontraría bajo ocultamiento junto a su madre, Sofía Micaela Tovar. La medida fue dictada en el marco de una causa de familia tramitada en los tribunales de Gestión Judicial Asociada de Familia de Maipú.

Según consta en el expediente judicial, el último paradero que se investiga ubica a la menor y a su madre en la localidad bonaerense de San Isidro, en la Provincia de Buenos Aires. Esa hipótesis surge a partir de registros vinculados con la última inscripción escolar de la niña en esa jurisdicción.

La resolución fue firmada por la jueza de familia Natalia Lorena Vila, quien dispuso que la menor sea reintegrada a su padre, identificado en la causa como A. A., luego de una acción judicial presentada por el hombre. En la demanda se señala que no se habría cumplido con una orden previa de restitución y que la niña estaría siendo mantenida fuera del alcance de las autoridades.

Las autoridades judiciales advirtieron además que no se descarta que la menor pueda estar utilizando otro nombre o haya sufrido modificaciones en su apariencia, lo que podría dificultar su identificación. También se evalúa la posibilidad de que haya cambiado de establecimiento educativo.

Ante esta situación, la magistrada dispuso distintas medidas para garantizar el cumplimiento de la decisión judicial, con la intervención de organismos competentes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la búsqueda, la Justicia autorizó la difusión pública de la imagen, datos y señas particulares de la niña en medios de comunicación y plataformas de alcance masivo, con el objetivo de facilitar su localización.

Desde el Poder Judicial recordaron que este tipo de medidas se adoptan en el marco de los procesos de familia, donde se prioriza el interés superior de los menores y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Además, se pidió la colaboración de la ciudadanía: ante cualquier información relevante sobre el paradero de Sur Álvarez Tovar, se solicita comunicarse con la comisaría más cercana o llamar al 911.