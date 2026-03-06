Caso Megatecnología: algunos de los denunciantes recuperaron parte del dinero y la única imputada irá a juicio abreviado

La causa judicial por el más de centenar de estafas vinculadas a la empresa Megatecnología tuvo un nuevo avance: la única imputada en el expediente, Daniela Heinrich -cuñada de los hermanos Cristhian y Alejandra Holguín Restrepo, quienes están prófugos- afrontará un juicio abreviado el próximo 18 de marzo. Cabe recordar que la investigación acumula 153 denuncias.

Según pudo saberse, durante el proceso abreviado Heinrich se declarará culpable y recibirá una pena que aún no fue acordada entre la Fiscalía y su defensa, por lo que resta definir si será de cumplimiento efectivo o condicional. Actualmente, la mujer permanece bajo prisión domiciliaria debido a que tiene hijos menores a su cargo.

Por otra parte, cabe resaltar que en el expediente se registra que 98 de los damnificados llegaron a acuerdos de reparación, por lo que decenas esos denunciantes recuperaron equipos informáticos incautados durante los allanamientos o parte del dinero perdido. En promedio, los damnificados habrían recuperado cerca del 60% de lo reclamado. De acuerdo a fuentes judiciales, el monto de las reparaciones supera los $50 millones.

Respecto a dichos acuerdos, Susana Soleti -abogada querellante- explicó que estos entendimientos se concretaron en sede judicial y que permitieron simplificar el expediente. Pese a esto, también detalló que esas devoluciones no constituyen automáticamente un atenuante en la determinación de la pena.

En paralelo, cabe resaltar que el colombiano Cristhian David Holguín Restrepo (34) y su hermana Alejandra Holguín continúan prófugos, y que sobre el primero pesa un pedido de captura nacional e internacional, lo que limita sus movimientos fuera del país.

Sin embargo, debido a los acuerdos de reparación y al avance del proceso abreviado los prófugos podrían presentarse ante la Justicia mendocina. En ese caso, ambos serían imputados por los mismos delitos que su cuñada, aunque con el agravante de haberse fugado.

El caso de las estafas de Megatecnología

La investigación comenzó a mediados de agosto del año pasado, luego de que decenas de clientes denunciaran incumplimientos en la entrega o reparación de equipos informáticos adquiridos en la empresa Megatecnología, un local ubicado en la Ciudad de Mendoza que se dedicaba principalmente a la venta y reparación de computadoras y hardware para gaming.

Durante los allanamientos realizados en el comercio, los investigadores secuestraron decenas de equipos informáticos y documentación vinculada a las operaciones de la firma. Para entonces, los hermanos Holguín ya habían abandonado el país en un vuelo con destino a Panamá.

Con el correr de los meses, las denuncias se multiplicaron hasta alcanzar las 153 presentaciones judiciales y un perjuicio económico estimado en alrededor de 183 millones de pesos.