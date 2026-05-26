Caso Margarita: una hipótesis asegura que su hijo la asesinó para quedarse con la vivienda

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada hallada sin vida y con su cuerpo calcinado en una vivienda de Junín, quedó centrada en el hijo mayor de la víctima, David Enrique Demaldé. Para los pesquisas, el móvil del asesinato estaría vinculado a la disputa por la herencia familiar, especialmente por la propiedad donde ocurrió el hecho, considerada el bien de mayor valor dentro de la sucesión.

Según consta en el expediente, la familia atravesaba conflictos patrimoniales luego de la separación de la mujer de su esposo, un empresario de la zona. Testimonios de familiares y allegados señalaron que las discusiones por cuestiones económicas eran frecuentes y que el vínculo entre madre e hijo se encontraba deteriorado desde hacía años. Los investigadores también incorporaron declaraciones que describen episodios de tensión agravados por problemas de consumo de estupefacientes del acusado.

Otro de los elementos que fortaleció la hipótesis judicial fue la actitud que habría mostrado Demaldé tras el hallazgo del cuerpo. Mientras el resto de la familia se encontraba conmocionada, los investigadores advirtieron en el sospechoso una conducta distante y sin signos visibles de afectación emocional, comportamiento que fue interpretado dentro del contexto de la causa como parte del conflicto previo que mantenía con la víctima.

A las declaraciones testimoniales se sumaron pruebas materiales clave para la acusación. Las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir movimientos considerados relevantes para la causa y, además, las pericias médicas detectaron lesiones y quemaduras en las manos del imputado compatibles con un forcejeo y con el uso de fuego. Para la Fiscalía, esos indicios refuerzan la teoría de que el acusado habría actuado con la intención de matar a su madre y luego intentar ocultar el crimen.