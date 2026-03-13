Caso $Libra: un peritaje detectó que hubo llamados entre Milei y el trader Maurico Novelli horas antes del lanzamiento del token

Este viernes, el escándalo por el token $Libra sumó un nuevo capítulo que deja en una posición -cuanto menos- incómoda al presidente Javier Milei: los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia arrojaron como resultado que el mandatario y el trader Mauricio Novelli se comunicaron reiteradas veces durante las horas previas al lanzamiento del activo digital.

De acuerdo con los registros judiciales, en las horas previas a las 19:01 del 14 de febrero de 2025 -momento exacto en el que Milei difundió en sus redes sociales el código de inversión para adquirir $Libra-, el Presidente y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto. A partir de esos datos, la Justicia intenta determinar si fue el propio trader quien le envió al mandatario los datos del activo digital.

Además, los registros también revelaron que luego del desplome en el valor de $Libra y la aparición de denuncias en redes sociales por las pérdidas sufridas por inversores, las comunicaciones continuaron. En ese sentido, la investigación arrojó que el 15 de febrero se produjeron más de veinte contactos entre Novelli, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Sobre los resultados de los peritajes, Maximiliano Ferraro -diputado nacional por la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora del caso- afirmó que también hubo comunicación entre el Presidente y el trader para acordar qué debía decir el presidente durante las entrevistas televisivas que brindó cuando estalló el escándalo. “Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, afirmó Ferraro.

Las palabras de Ferraro hacen alusión a la versión que dio Milei sobre el denominado criptogate, en la que el Presidente aseguró que él no promocionó al activo digital, sino que se trató de una “difusión desinteresada”.