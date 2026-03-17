Caso $Libra: los audios y chats que comprometen a Javier y Karina Milei

En los últimos días, el escándalo por el token $Libra volvió a acaparar todos los focos cuando el peritaje sobre el teléfono del trader Mauricio Novelli incorporó nuevos elementos que comprometerían al presidente Javier Milei y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En ese marco, este lunes El Destape difundió mensajes de texto y un audio de WhatsApp de 2024 obtenidos del análisis forense del teléfono de Novelli, los cuales contienen referencias directas a pagos asociados a los Milei.

Uno de los registros hallados es un mensaje que Novelli se envió a sí mismo el 1 de noviembre de 2024, minutos antes de las 21:30. El texto -eliminado y luego recuperado mediante peritaje- dice: “Pago Javier kari”. Ese mismo día, el trader había ingresado a Casa Rosada por la tarde, entre las 14:06 y las 14:46.

Mensajes del celular de Novelli, difundidos por El Destape.

Otro elemento encontrado es un audio enviado el 2 de abril de 2024 a una empleada administrativa de N&W, empresa de Novelli. En esa grabación -también difundida por El Destape– se le indica a la empleada que debe recibir una suma de dinero para distintos pagos y se escucha: “También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle, viste, a Karina”. La frase se repite dos veces y se menciona la posibilidad de utilizar USDT para la transferencia. Tres días después de ese mensaje, Novelli volvió a ingresar a Casa Rosada, con autorización de Karina Milei, entre las 15:12 y poco después de las 16:00.

Audio de Novelli, difundido por El Destape.

Mauricio Novelli y sus visitas a Casa Rosada

Cabe destacar que, de acuerdo a los registros oficiales, durante 2024 Novelli ingresó reiteradas veces a Casa Rosada, siendo el 8 de enero el primero de ellos. El 5 de abril volvió a entrar pocos días después del audio que menciona dinero para Karina Milei.

El 6 y el 11 de junio se consignaron reuniones en las que también participaron Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. El 16 de julio, Novelli ingresó acompañado por el empresario Hayden Davis y el inversor Bartosz Lipinski para un encuentro con Karina Milei.

El 1 de agosto regresó a Casa Rosada para otra reunión con la secretaria general. El 20 de septiembre fue recibido por el Presidente en dos audiencias que se extendieron una hora por la mañana y otra por la tarde. Ese mismo día se tomó la fotografía luego utilizada para promocionar Tech Forum en redes sociales.

La relación entre Novelli y los Milei, y la irrupción de $Libra

De acuerdo a los archivos recuperados durante el peritaje al teléfono del trader citados en la investigación de El Destape, la relación entre Novelli y los Milei data de largos años. Sin embargo, ésta se habría intensificado tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Esto se debió, en gran parte, a la aparición de un proyecto que dejaría sus marcas en el Presidente: $Libra. En el evento Tech Forum, organizado por Novelli, se produjo la presentación de Javier Milei con Hayden Davis, impulsor de $Libra. Sobre Tech Forum, además, hay un hecho que también dejó al Mandatario nacional en el centro de las críticas, ya que en dicho ámbito se habrían ofrecido accesos privilegiados él a cambio de prestaciones económicas.

Mensajes del celular de Novelli, difundidos por El Destape.

El 21 de noviembre de 2024, por la tarde, Novelli y Hayden Davis se reunieron con Javier Milei en Casa Rosada Horas antes, Novelli había recibido una copia de un acuerdo para representar a Davis en Argentina, con un pago de 1,8 millones de dólares y una participación del 35% en negocios locales. Siempre de acuerdo con El Destape, esa noche Davis celebró en su hotel afirmando que el mandatario había “firmado todo”.

La oposición arremete nuevamente contra el Gobierno

Ante los resultados de los peritajes al teléfono de Novelli, diputados nacionales de la oposición que el año pasado integraron la comisión investigadora del caso relanzaron la ofensiva para reinstalar en el centro del debate la responsabilidad del Presidente en el denominado criptogate. Además, pidieron el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano por presunto “encubrimiento”.

En conferencia de prensa, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino aseguró que “Milei mintió” al negar conocimiento sobre el proyecto y remarcó que “se comprobó que Milei habló por teléfono en repetidas oportunidades, y también lo hizo Karina Milei, con Mauricio Novelli, que fue el organizador, el articulador de toda la operatoria”.

En la misma línea, el presidente de aquella comisión, Maximiliano Ferraro, calificó el caso como “una estafa y un hecho de corrupción millonario” ejecutado “con premeditación” y sostuvo que “Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, además de denunciar “una clara malversación de la investidura presidencial”.

De momento, en el Gobierno hacen “Silenzio Stampa”

Luego de que se revelaran las comunicaciones entre los Milei y Novelli, dsede el Ejecutivo optaron por no hacer declaraciones y mantienen perfil bajo mientras las Justicia investiga. En ese marco, en el Gobierno aseguran que no aparecerán ni “un dato que comprometa al Presidente“.