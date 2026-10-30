Caso $LIBRA: la fiscalía especializada intenta revertir el sobreseimiento de los hermanos Milei

El sobreseimiento de Javier Milei y los restantes acusados en la causa $LIBRA sumó un nuevo frente judicial. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo especializado en investigar delitos vinculados con funcionarios públicos, se presentó en el expediente, asumió el impulso de la acción penal y apeló la decisión que benefició al Presidente y a los otros imputados.

La intervención de la fiscalía, encabezada por Sergio Rodríguez, marca un giro respecto de la postura que había sostenido el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos que luego dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La PIA considera que la investigación no está agotada y que todavía existen aspectos centrales del caso que deben esclarecerse antes de dar por cerrado el expediente.

Por eso, además de cuestionar la resolución, solicitó que se reabra la pesquisa y dejó planteada una apelación subsidiaria para que, si el pedido es rechazado, la Cámara Federal pueda revisar la decisión.

La presentación respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que intervienen como amicus curiae y que habían reclamado que el organismo especializado tomara las riendas de la investigación.

Ambas entidades habían advertido sobre la posibilidad de que el sobreseimiento se convirtiera en el cierre definitivo de una causa en la que, a su criterio, todavía quedaban numerosas líneas de investigación sin explorar.

Las pruebas que, según la PIA, todavía faltan

En su presentación, la Procuraduría retomó los cuestionamientos sobre las medidas que no se profundizaron y sostuvo que es necesario avanzar sobre distintos aspectos de la operatoria de $LIBRA.

Entre las diligencias pendientes mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero relacionados con los hechos.

Otro de los puntos objetados fue la forma en que se evaluaron los elementos reunidos durante la pesquisa. La PIA cuestionó que determinados indicios hayan sido considerados de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción.

En esa línea, planteó que las dificultades técnicas o las respuestas incompletas obtenidas ante determinados pedidos de información no pueden convertirse en argumentos para clausurar la investigación. Por el contrario, deberían impulsar nuevas medidas para completar la prueba.

El planteo también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de examinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.