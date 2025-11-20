Caso $Libra: Kicillof apuntó al Presidente y reclamó avanzar con la investigación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, solicitó “investigar a fondo” el denominado Caso Libra y destacó la “seriedad” con la que avanza la comisión del Congreso encargada de analizar el presunto entramado detrás de la criptomoneda. En declaraciones a Noticias Argentinas, el mandatario expresó que los legisladores “han descubierto toda una trama sobre la participación en el caso”.

Según Kicillof, la comisión parlamentaria plantea que es necesario “seguir a quienes se enriquecieron” con la operatoria vinculada a la criptomoneda y señaló que, de acuerdo con los avances recopilados, estaría involucrado “el mismísimo Presidente”. En este sentido, reclamó prudencia, pero insistió en que la pesquisa debe profundizarse: “Con toda la prudencia del caso, pido que se investigue a fondo. Incluso en ámbitos como las Naciones Unidas se habla de estos temas”.

Dentro de las referencias realizadas por el gobernador, mencionó también las declaraciones del estadounidense Hayden Davis, quien —según dijo— habría afirmado que el dinero utilizado en la operatoria “pertenece al círculo del Presidente”, lo que, para Kicillof, “agrava la necesidad de esclarecer lo ocurrido”.

Desde su asunción como ministro del Interior, Diego Santilli re reunió con distintos gobernadores, pero desestima convocar a Kicillof.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario bonaerense se refirió a su vínculo con el Gobierno nacional y fue consultado acerca de la posibilidad de ser convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli, para dialogar sobre el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y del Código Penal. Sin embargo, Kicillof se mostró escéptico: “Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”.

La tensión se incrementó tras la respuesta pública de Santilli, quien ratificó que no se reunirá con Kicillof y le pidió “coherencia”. A través de la red social X, el ministro señaló: “No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público”.

.@Kicillofok, te pido coherencia.



No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?



No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio.



¿O tenés que pedirle… pic.twitter.com/0iSePIeTwX — Diego Santilli (@diegosantilli) November 13, 2025

El mensaje respondió a la nota enviada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que solicitaba una audiencia oficial. Santilli agregó que “hay millones de bonaerenses en el medio” y cuestionó si el gobernador debía consultar a Cristina Kirchner para avanzar en la agenda.

En este contexto, la investigación sobre el Caso Libra y las tensiones entre la administración nacional y la provincia de Buenos Aires se convirtieron en un nuevo eje de disputa política, mientras continúa el debate por las reformas económicas y el Presupuesto 2026.