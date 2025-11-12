Caso $Libra: congelaron los bienes de Hayden Davis

El juez federal Federico De Giorgio ordenó el congelamiento de bienes, cuentas bancarias y activos financieros de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $Libra, y de dos operadores identificados como Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras financieras vinculadas al activo digital.

La medida se basa en información reunida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que en los últimos meses avanzó en la reconstrucción de transferencias y operaciones en el país y en el exterior relacionadas con el circuito de $Libra.

Según trascendió, Rodríguez Blanco, ciudadano colombiano, habría operado una plataforma de criptoactivos en Buenos Aires utilizada para canalizar fondos al exterior, mientras que Mellino figura como titular de movimientos por más de cinco millones de dólares durante el último año.

El caso $Libra se hizo público a comienzos de 2025, cuando se conoció que Davis, desarrollador tecnológico radicado entre Estados Unidos y Uruguay, impulsó una criptomoneda que ofrecía altos rendimientos y posteriormente fue objeto de denuncias por presunta estafa.

La investigación parlamentaria indaga también eventuales vínculos entre el esquema financiero y aportes a la campaña política del partido libertario.