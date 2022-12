Su cumplieron cuatro años desde la trágica muerte de lo hermanos Agustín y Abril Kruk, de siete y tres respectivamente. Los niños fueron embestidos por un Ford Farlaine que era conducido por un individuo alcoholizado.

Este aniversario se prestó para la realización de un emotivo acto, en el que se hicieron presentes familiares, amigos y compañeros de la escuela de los niños. También hicieron presencia algunos funcionarios municipales de Guaymallén

En este contexto de emotividad, los automovilistas pasaban saludando y se escuchaba los gritos por justicia de los que estaban presentes en el lugar. Además se hizo hincapié en el homenaje que le harán a los chicos.

El homenaje a los pequeños será que un camión de bomberos de Tupungato lleve sus nombre a partir del 2023. Si bien aún no se pudo condenar a todas las personas involucradas, este homenaje rellena un poco el vacío que dejaron los chicos.

¿Cómo fue el accidente?

Para sus padres no es un día más: hace cuatro años Carla Pagliaricci cruzaba Costanera por calle Matienzo rumbo al oeste, y ya circulando sobre el puente del canal Cacique Guaymallén, un vehículo Fairlane chocó a un camión y a otro vehículo, siendo el primero de ellos que embiste a los tres, quienes Abril y Agustín terminaron perdiendo la vida, mientras su madre quedaba con graves golpes físicos, del cual hoy se encuentra recuperada, pero no así del sufrimiento de no poder tener más a sus bebes.

Quién embiste a la familia fue condenado a solo 10 años de prisión, mientras que los otro dos fueron sobreseídos. Por lo que se realizó un pedido de casación para que vuelvan a la causa, pero la Suprema Corte de Justicia se toma demasiado tiempo.