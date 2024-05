Caso Honoria: de qué se tratan los extraños movimientos en sus cuentas bancarias

Este domingo estamos a horas de que se cumplan dos semanas de la desaparición de Honoria del Carmen Jorge de Narváez, la abuela de 87 años que se vio por última vez el 6 de mayo en el mediodía cuando salió de su casa en Tunuyán. Pero no solo se cumplen las semanas, sino que también hay nuevos descubrimientos en la investigación, como lo son movimientos de dinero extraños en sus cuentas bancarias y compras en supermercados de la zona.

Y es que la mujer había sido vista por últimas vez en su casa de la calle Fuerte San Carlos 361, cuando su cuidadora notó su ausencia y notificaron a la hija, quien realizó la denuncia el mismo día cerca de las 20. Lo que provocó intensos operativos entre las Fiscalías, Gendarmería Nacional y demás fuerzas de seguridad y vecinos, respecto de lo que el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado.

“Ese día mi abuela salió de su casa, cerró la puerta con llave, y en un hecho inusual, las lanzó hacia adentro del terreno de la vivienda. Este comportamiento nunca fue visto en ella, ya que antes jamás había dejado la llave adentro al salir. La situación nos generó preocupación y desconcierto; es la primera vez que realizaba una acción como esta, por lo que nos llevó a generar la denuncia”, contó una de las nietas en diálogo con medios de la provincia.

En las primeras líneas del comunicado, desde el Ministerio mostraron entrevistas a vecinos y familiares como grandes rastrillajes en las cercanías al domicilio. Utilizándose drones, perros y buzos, todo sin obtener ningún resultado positivo hasta el momento.

Todo hasta el 11 de mayo, cuando en medio de un operativo se encontró un cartón en la terminal de ómnibus con una inscripción que se le atribuyó a Honoria. Descubrimiento que se envió a la Policía Científica para que investigaran, aunque no hay cámaras para saber quién dejó esa nota. “No tenemos conocimiento de esta inscripción y no creo que mi abuela haya llegado tan lejos. Además, desde la fiscalía no nos han dicho nada al respecto”, comentaron los familiares.

Además, durante la revisiones bancarias sobre las cuentas de la mujer y en el análisis de sus tarjetas de crédito se encontraron datos muy sospechosos. Ya que a días de desaparecer había hecho importantes movimientos de dinero en Banco Nación, Credicoop y en el supermercado Átomo.

“Nosotros solo hicimos algunas extracciones de dinero autorizados por el fiscal de la causa. Las mismas se realizaron para afrontar algunos pagos de servicios e impuestos de la casa de mi abuela, como también a la mujer que cuidaba de ella. Lo de la compra al supermercado no sé de dónde lo sacaron. Es algo que tendrán que aclarar”, aseguró la nieta, quien a su vez comentó que desde Átomo aún no han dado respuestas.

Por otro lado, el día que desapareció dos testigos aseguraron que la habían visto a algunas cuadras de su hogar. “Nos llama poderosamente la atención este comportamiento. Nunca hizo esto de salir sola, ni mucho menos tirara las llaves en el interior de la casa”, dijo la vecina. Por ahora, desde la familia y el Ministerio mantienen las sospechas bajo la mesa por no entorpecer la investigación.