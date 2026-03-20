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¿SE FRENA EL EXPEDIENTE?

Caso de abuso sexual en el Club Alemán: la defensa pidió frenar las imputaciones contra las jugadoras de hockey implicadas

Los abogados solicitaron que se detengan las acciones judiciales contra las deportistas hasta que se resuelva un planteo de nulidad.

Luego de que trascendiera que la Justicia de Mendoza imputaría a diez jugadoras de la primera del hockey femenino del Club Alemán por presunto abuso sexual en un rito de iniciación, llegó la contraofensiva de la defensa. Este viernes, los abogados de las deportistas presentaron un planteo para frenar cualquier medida judicial hasta tanto se resuelva un pedido de nulidad.

Cabe resaltar que el fiscal jefe firmó un dictamen en el cual se establece que los hechos deben ser encuadrados como abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas. Pese a esto, desde la defensa remarcan que esta resolución no implica una imputación, sino que es una definición jurídica que aún debe ser aplicada por el fiscal a cargo del expediente.

En ese marco, los abogados defensores realizaron un pedido para suspender nuevas medidas judiciales hasta que se resuelva una nulidad que consideran determinante para la continuidad del caso.

Causa por abuso sexual en el Club Alemán: imputarán a diez jugadoras del plantel profesional de hockey

El argumento en el que se apoyan los letrados es que, al encontrarse en trámite un pedido de nulidad antes de que la fiscal adjunta habilitara la continuidad de la investigación, la concreción de las imputaciones podría afectar el proceso judicial si el planteo de nulidad prospera.

Además, en la presentación se solicita suspender todos los actos procesales hasta contar con una resolución judicial. De acuerdo con lo expuesto por la defensa, el objetivo es resguardar el debido proceso tanto de la denunciante como de las jugadoras involucradas.

De este modo, la próxima instancia será la concreción de una audiencia para analizar el planteo de nulidad, que tendría fecha estimada para mayo. Hasta entonces, el avance del expediente podría quedar sujeto a esa definición.

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Abuso Sexualjusticia de MendozaClub AlemánHockey femeninorito de iniciación

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