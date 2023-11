Caso Bento: llaman a declarar a Cornejo y Fernández Sagasti

En una nueva jornada del juicio contra Walter Bento, el fiscal Dante Vega solicitó al Tribunal Federal que se incorporen a la lista de testigos destacadas personalidades políticas y judiciales mencionadas por Diego Barrera, condenado por el secuestro extorsivo y asesinato de Diego Alfredo Aliaga.

Entre los convocados se encuentran Antonio Carrizo (ex abogado de Barrera), Leonardo Comperatore (ex ministro de Seguridad), Carlos Ciurca (ex vicegobernador), Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional), y otros nombres vinculados a la investigación.

Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional.

La solicitud del fiscal, que busca esclarecer las acusaciones de Barrera, generó críticas por parte de las defensas de los procesados. Mariano Fragueiro Frías, defensor de Bento, calificó el pedido como “una deslealtad procesal absoluta del Ministerio Público Fiscal” y afirmó que está “absolutamente fuera de contexto”. Fragueiro Frías señaló que el fiscal Vega “evidentemente se siente aludido” por las denuncias de Barrera y que la solicitud busca desviar la atención de la declaración del testigo.

El juicio, que ya ha sido escenario de declaraciones impactantes, busca esclarecer la verdad detrás de las acusaciones contra Bento y la presunta asociación ilícita en la que se sospecha que estuvo involucrado. La solicitud del fiscal deberá ser resuelta por el Tribunal Federal.