Caso ANDIS: la justicia detectó pedidos de sobornos a droguerías

La Justicia abrió una nueva línea de investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucraría al ex subdirector ejecutivo del organismo, Daniel Garbellini.

El análisis de teléfonos incautados al “número 2” de Diego Spagnolo, permitió reconstruir comunicaciones sospechosas de pedidos de retornos coordinados desde personas ligadas al exfuncionario.

Bajo la coordinación del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, se ejecutaron 24 allanamientos simultáneos en domicilios y droguerías de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas que participaron incluyeron la Policía de la Ciudad y la bonaerense, en un operativo realizado con fuerte hermetismo.

Según fuentes judiciales, los investigadores hallaron evidencias en los dispositivos móviles que apuntan a solicitudes de sobornos a laboratorios o droguerías que proveían a la ANDIS. Se investiga si esos pedidos incluyeron sobreprecios o contratos irregulares que eludieron controles oficiales. Parte de esas compras no figuraban en portales públicos ni contaban con trazabilidad formal dentro del sistema estatal.

El avance de esta causa se superpone con una auditoría interna que impulsa el Gobierno nacional para revisar las contrataciones del organismo. El Ejecutivo ya recibió documentación incautada por la Justicia, como facturas de compras vinculadas al organismo, y evalúa reformar el sistema de adquisiciones: centralizar compras desde el Ministerio de Salud y eliminar intermediarios.

Los orígenes del caso se relacionan con audios difundidos en los que, supuestamente, Spagnuolo aludía a pedidos de coimas a laboratorios. En esas grabaciones se menciona también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem; sin embargo, hasta ahora no hay imputaciones formales contra ellos.

El escenario político y judicial es delicado: mientras la causa avanza con nuevas incautaciones y análisis técnicos, el gobierno planea modificaciones institucionales para transparentar las compras de medicamentos de alto costo. La pregunta que permanece en el aire es si esas reformas serán sustanciales o solo cosméticas.