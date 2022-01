Una entrevista en radio Mitre devela detalles de la investigación, luego de producirse la muerte de Carlos Amieva. El fiscal Capizzi dio declaraciones al respecto.

Sebastián Capizzi, jefe de fiscales del Valle de Uco, expresó sobre el caso: “Hasta hoy estaban acusadas las dos personas por tentativa de homicidio a partir de los golpes hipotéticamente producidos sobre la víctima. A partir de la madrugada de hoy y lamentablemente por el deceso del señor Amieva necesitamos cambiar la carátula por homicidio consumado”.

Como se desencadenaron los hechos

-¿Los hechos se desencadenaron en una situación de aparente lentitud del vehículo que manejaba Amieva, se produce una discusión que terminó con los golpes que acaban con su vida?

-Efectivamente, esa es la hipótesis que hoy manejamos y la que ha sido expuesta en la acusación que se le formuló a los dos agresores. En un incidente de tránsito trivial termina ocurriendo la muerte del señor Amieva.

-¿Es testigo la pareja de Amieva que estaba a bordo del mismo vehículo?

-Es una de las testigos, testigo presencial directa. Después hay otras personas que han estado colindantes o periféricas al lugar donde ocurre el hecho que también están declarando en la causa.

Los antecedentes de los imputados

-¿Las personas acusadas tenían antecedentes de denuncias de violencia o algo relacionado?

-Es lo que estamos verificando, aparecen algunos antecedentes, algunos no computados por el paso del tiempo, estamos averiguando antecedentes ligados a violencia física realizada por alguna de las dos personas, no puedo afirmar todavía con certeza cuáles de esos antecedentes pueden ser computados y valorados en la causa vigente.

¿Se conocían desde antes?

-Hablamos de Diego Sicre de 30 años y su sobrino, Matías Sicre de 24 años, que son los que agredieron a Amieva, ¿se descarta que estas personas conocieran anteriormente a la víctima?

-No surge ningún dato que permita asegurar que se hayan conocido, que haya habido algún incidente previo o problema de un conflicto, no podemos asegurarlo, tampoco ha sido expuesto en el expediente pero la defensa está interviniendo, hay defensores letrados y letradas que seguramente expondrán su teoría del caso y hacer efectivo el derecho de defensa en juicio de estas personas. Por el momento no hay ninguna versión que permita comprender la existencia de un conflicto previo.

-¿En la causa hay algún indicador que tenga que ver con que, si bien no es un incidente vial normal donde suele haber abandono de persona, pero si el hecho de que a lo mejor no se haya dado atención con mayor premura?

-No, no hay ninguna posibilidad de señalar alguna especie de demora u omisión que haya contribuido con el deceso del señor Amieva.

-Los agresores sí se fueron del lugar y lo dejaron tirado

-Sí, ha ocurrido así y eso contribuye que demostrar una actitud francamente despreciativa y sobre el valor vida, integridad de la persona.

-Considerando toda la situación, hay testigos presenciales, la víctima falleció, la situación está bastante clara a no mediar algún tipo de dato que pueda aportar alguien más, ¿Cuáles son los pasos a seguir?

-Los pasos a seguir son, ya tienen orden de detención vigente ambos imputados, a medida que acumulamos o reunimos más pruebas lo que se hace es pedir la prisión preventiva de estas personas y con la prueba reunida elevarlo a juicio para que se revuelva el fondo de la cuestión y poder dictar sentencia condenatoria, que como Ministerio Público vamos a promover.

Las penas que arriesgan

-¿Qué penas arriesgan?

-De 8 a 25 años de prisión, con la nueva calificación de homicidio.

-¿Este tipo de casos puede ir a juicio por jurado?

-No, hasta el momento lo que la ley de juicios por jurado lo que establece son los homicidios agravados y este hecho por el momento será subsumido en el artículo 79, homicidio simple.

-¿Se puede estimar en cuánto se puede llegar a una sentencia?

-Todavía falta producir algunas testimoniales, someter a los imputados a algunos actos de reconocimiento de persona y darle intervención a la defensa y que aporte sus pruebas.