Caso Alan Villouta: la Suprema Corte ya tiene fecha para revisar el sobreseimiento de Verdenelli

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó fecha para la audiencia en la que escuchará los argumentos de la Fiscalía y de la familia de Alan Villouta, el joven de 21 años que murió en 2017 tras un siniestro vial en el Acceso Sur. El máximo tribunal deberá resolver si vuelve a tener vigencia la condena contra el empresario Alejandro Verdenelli o si confirma que la causa prescribió, como determinó un tribunal penal durante el pasado mes de agosto. La confirmación de la fecha de audiencia se conoció este lunes, horas después de que Emanuel Villouta, hermano de Alan, sufriera un accidente vial en calle San Juan, en Ciudad, mientras viajaba como acompañante en un automóvil.

La audiencia “in voce” se realizará en los Tribunales provinciales el jueves 5 de noviembre y estará a cargo de los jueces Mario Daniel Adaro, José Valerio y Omar Palermo, según informó diario UNO. Allí, las partes expondrán sus posiciones en el marco del recurso de Casación presentado contra el sobreseimiento de Verdenelli.

Cabe recordar que el empresario había sido condenado en 2020 por homicidio culposo a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir. Sin embargo, en agosto un Tribunal Penal Colegiado declaró prescripta la causa y dispuso su sobreseimiento. Ahora, la Corte deberá revisar esa decisión.

El punto central de la audiencia será determinar si corresponde dejar atrás el sobreseimiento y reactivar la condena dictada en 2020, o si debe mantenerse la decisión que consideró prescripta la causa.

Por qué la Fiscalía y la familia apelaron el sobreseimiento

El Ministerio Público Fiscal y la familia Villouta acudieron a la Suprema Corte en septiembre para intentar revertir la decisión que dejó sin efecto la posibilidad de ejecutar la condena contra Verdenelli.

El planteo se apoya en un fallo plenario de la propia Corte que estableció que, en Mendoza, las condenas penales quedan firmes con la notificación judicial a los abogados por vía digital, sin que sea necesario notificar personalmente al condenado.

Ese criterio cobró relevancia en medio de la controversia por el trámite judicial del caso. La Corte había tardado cinco años y diez meses en resolver un planteo de Verdenelli contra la condena, una demora que alimentó las críticas al manejo de la causa.

En ese contexto, la familia de Alan fue recibida por el gobernador Alfredo Cornejo y por el procurador general Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal. En aquel entonces, ambos anticiparon que acompañarían a los Villouta en la presentación ante la Corte.