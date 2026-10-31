Casinos: quienes se autoexcluyan del juego en Mendoza, tampoco podrán ingresar en San Juan y San Luis

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza firmó un convenio con los organismos reguladores de San Juan y San Luis para integrar los registros de personas autoexcluidas del juego. La iniciativa establece un sistema de reciprocidad que impedirá que quienes hayan solicitado voluntariamente restringir su acceso a las apuestas en una provincia puedan continuar jugando en casinos de las otras dos jurisdicciones.

El acuerdo fue suscripto por la presidenta del organismo mendocino, Ida López; el titular de la Caja de Acción Social de San Juan, Juan Pablo Medina, y el director de la Caja Social y Financiera de San Luis, Héctor Rodolfo Mazzina. Según explicó López, la medida permitirá ampliar la protección de las personas que buscan limitar su acceso al juego, ya que la restricción tendrá validez en las tres provincias. El alcance también incluirá a las plataformas de apuestas online habilitadas en esos territorios.

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La implementación del sistema tendrá un plazo máximo de 120 días y requerirá la integración de los sistemas tecnológicos, además de mecanismos seguros para compartir la información de los registros. Las nuevas solicitudes de autoexclusión tendrán alcance interprovincial desde su incorporación al sistema, mientras que quienes ya estén inscriptos en los registros actuales deberán adherir voluntariamente para acceder a esta modalidad.

Desde los organismos destacaron que se trata del primer convenio interprovincial de estas características en el país. La iniciativa busca evitar que las personas autoexcluidas puedan trasladarse a otra jurisdicción para continuar apostando y, además, deja abierta la posibilidad de que otras provincias se sumen al sistema en el futuro.