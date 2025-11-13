Casi unánime: la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles, después de las 21.30, el Presupuesto 2026 presentado por Alfredo Cornejo, con un resultado casi unánime: 45 votos a favor y sólo uno en contra, el de la diputada kirchnerista Valentina Morán. Se espera que la próxima semana lo trate el Senado.

El Presupuesto 2026 se estructura sobre tres ejes: fomento de la inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal con reducción de la carga impositiva para incentivar el empleo y administración responsable de la deuda pública. Las variables macroeconómicas asumidas incluyen un crecimiento del PBI del 5%, una inflación proyectada del 10,1% y un tipo de cambio estimado de 1.423 pesos por dólar al cierre del ejercicio.

El proyecto incluye también la autorización de un roll over de $350.000 millones para refinanciar deuda provincial y un endeudamiento de $240.000 millones destinado a concluir obras como la extensión del Metrotranvía y el Tren de Cercanía.

Finalmente, el proyecto prevé que la inversión pública alcance el 14,5% del gasto total, priorizando obras viales, recuperación de comisarías, ampliación de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de escuelas y salas de nivel inicial, así como la continuidad de los programas habitacionales del IPV.

Cabe resaltar que este mismo miércoles, antes del tratamiento del Presupuesto, el recinto también había dado media sanción a las leyes de Avalúo e Impositiva para el año 2026.

Alfredo Cornejo celebró la aprobación en Diputados del Presupuesto 2026

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la votación, el gobernador Alfredo Cornejo se expresó en sus redes para celebrar la votación.

“Presentamos un Presupuesto 2026 basado en el equilibrio, la inversión y el desarrollo. Casi el 14% se destinará a infraestructura, sin dejar de lado áreas clave como educación, seguridad y salud“, comienza el texto publicado por el Gobernador.

En referencia a los resultados obtenidos, Cornejo agradeció “el acompañamiento de la Cámara de Diputados a esta herramienta fundamental para gobernar con responsabilidad y previsibilidad. Ahora, el proyecto continuará su tratamiento en el Senado para su ratificación“.

