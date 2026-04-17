Casi el 40% de los alumnos faltó hoy a la escuela en Mendoza

La asistencia a clases registró una caída significativa en Mendoza, especialmente en la secundaria pública, donde el presentismo llegó apenas al 62,46% durante el turno mañana del viernes (según datos oficiales). Este descenso se dio en el cierre de una semana atravesada por episodios que generaron incertidumbre en la comunidad educativa.

El informe difundido por la Dirección General de Escuelas evidenció una marcada diferencia entre el sistema público y el privado (con niveles de asistencia considerablemente más altos en este último). En instituciones privadas, los porcentajes se mantuvieron elevados en todos los niveles, mientras que en el ámbito estatal los números fueron más bajos, particularmente en secundaria.

La brecha más notoria se observó en la secundaria orientada, donde la diferencia entre escuelas privadas y públicas superó los 24 puntos porcentuales (consolidando un patrón de ausentismo focalizado en ese segmento). Este dato encendió alertas sobre la continuidad pedagógica y el impacto en los estudiantes.

El contexto fue determinante: durante la semana se reportaron amenazas a través de pintadas en establecimientos educativos y mensajes violentos en redes sociales (situaciones que generaron temor en familias, docentes y directivos). Este escenario influyó directamente en la decisión de muchos estudiantes de no asistir a clases.

Frente a este panorama, crece la preocupación en el sistema educativo por las consecuencias de este nivel de ausentismo (tanto en el aprendizaje como en el vínculo con la escuela), en medio de un clima que aún no logra recuperar la normalidad.