Casi diez personas quedaron detenidas tras un intenso operativo en Tupungato

Durante el fin de semana, personal de la Unidad Especial de Patrullaje llevó a cabo un operativo de prevención en el departamento de Tupungato. El cual permitió detener a varias personas y secuestrar elementos ilegales.

Según informaron, en primer lugar encontraron y detuvieron a ocho personas que tenían medidas pendientes con la Justicia, siendo encontrados gracias a los equipos biométricos de identificación.

Posteriormente, se realizaron tres procedimientos por la tenencia de estupefacientes; el primero entre calles Llaver y Belgrano permitió secuestrar una bolsita y un cigarrillo de marihuana. Luego, en calle Belgrano Norte y Cabernet secuestraron un frasco con marihuana; y finalmente entre Blanco y Mesa encontraron otro frasco con la misma sustancia.

En otro aspecto, dentro del Barrio El Progreso las autoridades pudieron secuestrar un rifle de aire comprimido por el entendimiento de portación de elementos idóneos para delinquir (Ley 9099). Además secuestraron un motor de heladera que un sujeto transportaba en la madrugada y no pudo explicar de donde los sacó.

Llegado el final, los efectivos llevaron a cabo dos procedimientos por alcohol. El primero se dio entre calle Roca y Los Cuarteles, donde se multó a un sujeto que estaba ebrio. Posteriormente, identificaron a un conductor de una F100 que iba alcoholizado.