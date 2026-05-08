Casi 6 de cada 10 universitarios de la UNCuyo deben trabajar para poder seguir estudiando

La realidad de miles de estudiantes universitarios en Mendoza quedó reflejada en el nuevo Censo Académico Estudiantil 2025 de la UNCuyo. El relevamiento mostró que el 58% de los alumnos trabaja mientras cursa sus estudios, y que gran parte de ellos enfrenta jornadas laborales extensas (el 63% trabaja entre 20 y más de 40 horas semanales). El informe define al actual perfil estudiantil como “multitarea”, atravesado por responsabilidades económicas, familiares y académicas al mismo tiempo.

Además, el estudio expone una situación social compleja: uno de cada cinco estudiantes es sostén económico de su hogar, mientras que apenas el 20% accede a algún tipo de beca. A esto se suman las tareas de cuidado (que realiza el 16% del alumnado) y la maternidad o paternidad (presente en el 13% de los casos). Según los datos oficiales, estas responsabilidades afectan directamente el desempeño académico en el 65% de los estudiantes involucrados.

Otro de los puntos que encendió alertas es que la mitad de quienes trabajan lo hacen en empleos sin relación con la carrera que estudian, lo que dificulta vincular la experiencia laboral con la formación profesional. Aunque un 42% considera positivo trabajar mientras estudia, un 35% reconoce consecuencias negativas en su rendimiento, evidenciando la tensión permanente entre sostener ingresos y avanzar en la universidad.

Desde la UNCuyo sostienen que este escenario obliga a repensar las políticas académicas. El informe plantea como prioridades ampliar la flexibilización curricular, fortalecer la modalidad bimodal (presencial y virtual), mejorar el sistema de becas y profundizar estrategias de acompañamiento académico y cuidado integral para los estudiantes.

El relevamiento también trazó el perfil general del alumnado: el 66% son mujeres y el 61% pertenece a la primera generación universitaria de su familia en Mendoza, un dato que posiciona a la universidad como motor de movilidad social. Sin embargo, persisten dificultades importantes: casi un 28% asegura no contar con condiciones adecuadas para estudiar en su casa y un 23% manifestó problemas de salud física o emocional que impactan negativamente en su desempeño académico.