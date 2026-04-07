Casi 20 mil mendocinos se quedaron sin planes sociales y crece la incertidumbre por los vouchers

El cierre del programa Volver al Trabajo impactará de lleno en Mendoza, donde cerca de 20.000 personas dejarán de percibir el ingreso mensual de $78.000, en un contexto económico marcado por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo. La medida fue confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que estableció el 9 de abril como fecha límite del beneficio.

La decisión generó una rápida reacción de organizaciones sociales como el Polo Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que se manifestaron en el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza para visibilizar el conflicto (en medio de un escenario de creciente tensión social).

Referentes del sector advierten sobre el impacto económico que tendrá la medida: se estima que dejarán de ingresar más de $1.500 millones mensuales a la provincia (una cifra que afecta especialmente a la economía popular). Además, cuestionan la efectividad del programa, ya que los datos oficiales indican que solo el 0,17% de los beneficiarios logró insertarse laboralmente a nivel nacional.

El Gobierno nacional plantea reemplazar el plan por capacitaciones laborales (a través del Portal Empleo o la app Mi Argentina), pero no está previsto el pago de dinero durante este proceso, lo que marca un cambio profundo en la política de asistencia. Desde las organizaciones aseguran que “por ahora no existe ningún curso disponible” en Mendoza (lo que incrementa la incertidumbre entre quienes ya se habían inscripto).

Mientras tanto, crece la preocupación entre los beneficiarios. “Esto me alcanza para cuatro días de comida”, relató una mujer que cobró su último pago, reflejando el impacto concreto de la medida en la vida cotidiana (especialmente en los sectores más vulnerables). El reclamo apunta no solo a la continuidad del programa, sino también a la generación de empleo genuino como salida estructural al problema.