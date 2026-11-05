Cartas para el papa León XIV: un municipio hará de paloma mensajera y habilita un “buzón”

Los vecinos de Luján de Cuyo tienen una oportunidad particular: escribirle una carta al papa León XIV y enviarla gratuitamente desde Chacras de Coria. La propuesta forma parte de la campaña “Una carta para León XIV”, impulsada por Correo Argentino con motivo de la próxima visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

El punto de recepción en Mendoza funciona en Posdata estación postal, ubicada en la antigua estación ferroviaria Paso de los Andes, un edificio histórico de Chacras de Coria. Allí se recibirán los sobres hasta el próximo 13 de noviembre.

La convocatoria está abierta a todas las personas que quieran compartir un saludo, una oración, un mensaje personal o simplemente unas palabras para el Papa. No hay costo de envío ni es necesario comprar estampillas.

La iniciativa también propone recuperar el hábito de escribir a mano y enviar mensajes en papel, en una época en la que buena parte de las comunicaciones se realizan a través de medios digitales.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, visitó el espacio junto al párroco de Chacras de Coria, Osvaldo Scandura, para acompañar la convocatoria y conocer el funcionamiento del punto postal.

Cómo enviar una carta

Quienes quieran participar deberán escribir su mensaje en papel, colocarlo en un sobre cerrado y consignar como destinatario:

Su Santidad León XIV

C.C. N.º 4224

C1041WBQ – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina.

En la parte superior derecha del sobre deberá figurar la leyenda “Mensaje a León XIV”. En el dorso tendrán que incluirse los datos del remitente: nombre y apellido, domicilio, código postal y localidad.

Una vez preparado, el sobre podrá entregarse en Posdata estación postal, donde Correo Argentino se encargará de retirarlo y trasladarlo a la casilla habilitada para reunir los mensajes y gestionar su posterior entrega.

La recepción estará disponible hasta el viernes 13 de noviembre. No hace falta realizar trámites previos: alcanza con escribir la carta y acercarla al histórico edificio de Chacras de Coria.