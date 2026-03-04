Search
Se vive Vendimia

Carrusel de las Reinas: En qué orden parten los carros del Valle de Uco

La Subsecretaría de Cultura anunció los trayectos que realizarán los tradicionales desfiles por las calles céntricas de nuestra capital.

El viernes, desde las 21, las calles céntricas se convierten en el escenario de la Vía Blanca de las Reinas, una de las celebraciones más esperadas del calendario vendimial. Las 18 representantes departamentales desfilarán ante el público en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia.

El recorrido de Vía Blanca comenzará en calle San Martín y Vicente Zapata, y continuará hacia el norte hasta Las Heras, de allí se dirigirá a calle Chile, doblará hasta Sarmiento y subirá hacia el oeste para desconcentrar en calle Belgrano.

Al día siguiente, el sábado 7 de marzo, desde las 9, la celebración popular continúa con el tradicional Carrusel. Además de las candidatas vendimiales, participan centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones que aportan identidad y color a la fiesta.

Orden de los carros departamentales 2026

  1. Guaymallén
  2. San Rafael
  3. Luján de Cuyo
  4. Tupungato
  5. Godoy Cruz
  6. San Martín
  7. General Alvear
  8. La Paz
  9. Junín
  10. Tunuyán
  11. Ciudad de Mendoza
  12. San Carlos
  13. Malargüe
  14. Lavalle
  15. Las Heras
  16. Maipú
  17. Rivadavia
  18. Santa Rosa.

