Carrefour visitó el Centro de Operaciones para conocer cómo funciona Ojos en Alerta

El pasado martes, la Ciudad de Mendoza, recibió a autoridades de INC S.A. (Carrefour) en el Centro de Operaciones y Videovigilancia Municipal, donde conocieron de cerca el funcionamiento del sistema de seguridad local y los avances logrados a partir del convenio que la empresa mantiene con el municipio para implementar el programa Ojos en Alerta. La visita permitió analizar los resultados de esta experiencia y reafirmar el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado entre el sector público y el privado en materia de prevención.

Durante la visita participaron Jerome Mairet, director Internacional de Seguridad del Grupo Carrefour; Francisco Zoroza, director de Asuntos Corporativos de Carrefour Argentina; Jorge Imas, director de Seguridad Argentina; Gabriel Yerba, director Mendoza; y Adrián Furtado, gerente Regional de Seguridad. Estuvieron presentes también el secretario de Seguridad Ciudadana, Horacio Migliozzi, y el subsecretario de Informática y Comunicaciones, Marcelo Guiñazú.

Los visitantes recorrieron las instalaciones del centro de monitoreo, donde recibieron una explicación sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia, la coordinación entre operadores, preventores y fuerzas policiales, y el rol que cumple Ojos en Alerta como una de las principales herramientas de participación ciudadana para reportar situaciones sospechosas o emergencias.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Durante el encuentro, el intendente, Ulpiano Suarez, destacó el interés de los directivos de la empresa por conocer el modelo de seguridad desarrollado en la capital mendocina: “Hoy nos visitan directivos de Carrefour. En 2024 firmamos un convenio para incorporar a todo el personal que trabaja en sus sucursales al programa Ojos en Alerta y hoy contamos con la presencia del director Internacional de Seguridad del Grupo Carrefour y de autoridades de la empresa en Argentina, interesados en conocer de primera mano cuál es la estrategia de seguridad que desarrollamos en la Ciudad. Más allá de la tecnología, este sistema se sostiene fundamentalmente en el trabajo que realiza diariamente el equipo del centro de monitoreo y en la participación activa de la comunidad”.

Desde Carrefour también valoraron el impacto de la iniciativa. Según indicaron, desde la firma del convenio los colaboradores y clientes de la empresa realizaron más de un centenar de reportes mediante Ojos en Alerta: “A casi dos años de haber firmado este acuerdo con la Ciudad de Mendoza estamos muy conformes con su implementación. Los resultados hablan por sí solos: ya se registraron más de cien incidentes reportados por nuestros colaboradores y clientes a través de Ojos en Alerta. Esto nos impulsa a seguir capacitando a nuestros equipos y a continuar promoviendo el uso de esta herramienta entre los vecinos, porque trabajando juntos podemos construir entornos mucho más seguros”. Aclaró Francisco Zoroza.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

El acuerdo entre la Municipalidad e INC S.A., vigente desde septiembre de 2024, permitió incorporar a los trabajadores de Carrefour al programa mediante capacitaciones específicas. Actualmente participan 114 colaboradores distribuidos en 12 sucursales ubicadas dentro de la Ciudad de Mendoza, quienes intervienen activamente en la detección temprana de hechos que requieren asistencia de los servicios de seguridad.

Desde la puesta en marcha del convenio se registraron 101 intervenciones vinculadas con las inmediaciones de los comercios de la cadena. El tiempo promedio de respuesta fue de 10,7 minutos y los reportes estuvieron relacionados principalmente con robos, hurtos, disturbios y actitudes sospechosas.