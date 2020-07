Punto Uco entrevistó a Carolina Saguan, reconocida diseñadora de etiquetas de vinos. Habló sobre su pasión por contar en imágenes la historia del vino en cada botella.

Carolina Saguan es Licenciada en Diseño Gráfico, con especialidad en Identidad Corporativa. Desde muy joven trabaja en el área de la vitivinicultura. Obtuvo varios reconocimientos y premios internacionales. Comenzó en el año 2003 en el sector de marketing, pero desde el 2010 se dedica plenamente a diseñar.

Sus comienzos

¨Trabajé muchos años para la industria del vino, en ese caso estaba como yo siempre digo, del otro lado del mostrador¨. Fui Responsable de Marketing de dos bodegas. En la primera oportunidad en Finca La Celia, todo un emblema para el Valle de Uco y luego, a los 26 años me llegó una tentadora propuesta de Viñas Argentinas en Telteca Winery¨.

La pasión por el diseño y la independencia

Siempre se vio atraída por la elaboración de estrategias de venta de esta preciada bebida. «El mundo del vino es apasionante y uno no quiere ni puede separarse. Por lo tanto por conocimiento y pasión seguí con el vino y, al tiempo uno se especializa sin querer y queriendo en la temática. Luego de 8 años de trabajar en la industria en marketing decidí independizarme y volver al diseño», nos cuenta apasionada.

Fue allí donde comenzó a trabajar en el naming, branding y packaging del vino. O sea crear un nombre que represente una marca, contar su estilo, armar su logo, definir su identidad y finalmente llegar al diseño de las etiquetas. A través de su estilo transgresor se convirtió en un referente de etiquetas innovadoras.

“Siempre hay que contar una historia por medio del diseño, que sea memorable. Siempre buscando agregar valor al gran trabajo de la bodega y sus hacedores y obtener conceptos diferenciales para cada proyecto.” Relata.

Cuando hablamos sobre las fuentes de su inspiración Carolina nos cuenta: ¨Creo honestamente que no hay un momento, al menos en mi caso, para que llegue la inspiración, creo que hay muchos disparadores de ideas, desde estar investigando para el proyecto concreto que estoy diseñando hasta estar jugando con mis hijos. Esto se debe a que la mente del creativo vive trabajando aun en las horas de descanso¨.

Ganó numerosos premios, solo por nombrar algunos: Latam 2017 al mejor packaging de bebida, Igdea 2017 , CLAP 2016 que son los premios Internacionales a la Excelencia en Diseño, Branding y Comunicación. Y numerosos reconocimientos más.

Nuevas tendencias que impone el aisalmiento

Con los cambios mundiales y la cuarentena han cambiado muchas cosas, pero la industria del vino se ha ido adaptando. «Tengo muchos proyectos por suerte, mi trabajo no se ha visto afectado por el freno del mundo. Las empresas están pensando como captar nuevos consumidores en base a las nuevas tendencias del mercado. Todo está cambiando y ahora a pasos agigantados».

Las estrategias que se han desarrollado para afrontar la crisis son: ¨Sin duda la venta on line por cualquier vía y plataforma, el consumo en casa. El mayor desafío de las empresas es entender las nuevas necesidades de consumo y satisfacerlas. Las bodegas lo han entendido e interpretado muy bien, por nombrarte algunos nuevos productos como: Menú del chef en La casa, apertura de shop on Line de sus vinos. Live( videos en vivo ), en Instagram con los enólogos de cada establecimiento. Zoom con las vinotecas destacadas de Buenos Aires. Catas en vivo on Line. Todo el mundo del vino sigue exitosamente en las redes sociales y eso ha llevado también a un aumento de consumo estos últimos meses.

También observa por su trabajo de diseñadora como las personas van adquiriendo otro nivel de conciencia, de cómo el ser humano afecta al mundo «Hay una conciencia de consumos y calidad de alimentos». Los consumidores se han empezado a preocupar por la producción sin agroquímicos, la ecología, se afianzan las corrientes veganas y el respeto al medio ambiente. «Estoy diseñando tres etiquetas para distintos clientes que son de vinos orgánicos, biodinámicos y vegan friendly ( apto para veganos)»

Todo es válido, cuando el objetivo es el consumidor

«Tendencia creo que ya no hay ninguna, todo es válido siempre y cuando el objetivo sea llegar al consumidor. Siempre debemos ser conscientes que el producto está dirigido por su estilo y precio a un público. Creo que la tendencia es llegar a ese público. Tengo una nueva definición que he incorporado en el último año y es que no importa el estilo, moderno, clásico, vanguardista o minimalista, al menos intento que todos mis diseños sean ¨instagrameables¨, si, si de Instagram esta red social que nos tiene tan cautivos. Supone eso algo estéticamente lindo, vistoso, con armonía de colores, algo que te gustaría compartir por su vibración» Finaliza.