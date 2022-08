El 13 de agosto, la titular de CIAT Joven Carolina Martinez, asumió al cargo de la Presidencia de la Específica Joven de la Federación Económica de Mendoza. Fue elegida a través de votación por los presidentes de las específicas de jóvenes de las diferentes cámaras de la provincia nucleadas en la FEM. El nombramiento se realizó durante la reunión mensual de Jóvenes FEM que en esta ocasión se realizó en la cámara de General Alvear.

El cargo tiene la responsabilidad de coordinar a todos los espacios jóvenes de la provincia que pertenecen a la Federación Económica de Mendoza.

Estuvieron presentes los presidentes de las específicas Jóvenes de las cámaras territoriales de la provincia con sus equipos, el Sr. Mario Doña Vice presidente de FEM en representación del Sr. Alfredo Cecchi presidente de la institución que se encuentra fuera del país. El acto protocolar de asunción se realizará muy pronto en la sede de la Federación Económica de Mendoza en la ciudad de Mendoza.

Carolina Martinez «Para mí significa un logro institucional de la CIAT»

En comunicación con Diario NDI, Carolina expresó «Para mí significa un logro institucional de la CIAT porque sin dudas visibiliza la enorme capacidad de gestión y posicionamiento provincial que tiene nuestra institución. También es una gran responsabilidad porque al tratarse de jóvenes se está en constante movimiento y eso te obliga a capacitarte constantemente para estar a la altura de las demandas que se generen. Además significa una oportunidad para poner en agenda y en la discusión pública temas que preocupan a los jóvenes que trabajan en la gremial empresaria.

También contó como lo vive personalmente «Y personalmente estoy muy contenta porque es un cargo ganado, obtenido gracias a la valoración por mi trabajo por parte de los jóvenes dirigentes de toda la provincia y por otro lado me pone feliz que cada vez seamos más las mujeres que ocupamos cargos importantes obtenidos por capacidad y no por cupo, en sectores que claramente están permitiendo que mujeres como yo, que defendemos la paridad, nos sintamos realmente PARES, sin la necesidad tener espacios separados de mujeres para poder gestionar».

«Quiero aportarle al espacio capacidad de gestión, pluralidad, humanidad y toda mi experiencia adquirida como dirigente de la CIAT».

Objetivos como nueva presidenta de Jóvenes FEM

-Federalizar la Específica Joven de la FEM potenciando los espacios existentes y abriendo nuevos, para así lograr mayor representatividad de los emprendedores y empresarios jóvenes de toda la provincia.

-Motivar a los jóvenes a iniciarse en la actividad privada para ser generadores de su propio trabajo.

-Visualizar la situación socio económica y empresarial de los emprendedores y empresarios jóvenes de los diferentes oasis, conocer sus inquietudes y generar planes de acción en pos de su crecimiento.

-Generar vínculos estratégicos que permitan a los diferentes espacios tener mayores oportunidades y posicionamiento territorial e institucional.

«Este puesto no lo hubiese ganado sin el apoyo de mi equipo de la CIAT JOVEN, este es un logro obtenido por todos. No existen líderes sin equipo y ellos son quienes me empoderan, me empujan y me hacen crecer día a día» destacó Carolina.