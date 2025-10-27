Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

La candidata a diputada nacional de Protectora Fuerza Política reconoció la derrota electoral y envió un mensaje de saludo a La Libertad Avanza, al frente conformado con Cambia Mendoza y a todas las fuerzas políticas que compitieron este 26 de octubre.

Carolina Jacky, expresó su saludo “a La Libertad Avanza y al frente que constituyeron con Cambia Mendoza, y a todas las fuerzas y partidos que participaron en esta contienda”.

“Esto es parte del sistema democrático: el pueblo habla a través de las urnas y ha decidido cuál es el camino que quiere seguir, al menos en la provincia de Mendoza. Hay que respetar la palabra del pueblo”, señaló.

Jacky hizo extensivo su mensaje “no sólo a todos los que participaron y a quienes triunfaron en esta elección, sino también al pueblo en sí”, y agradeció a Protectora Fuerza Política “por la posibilidad de participar y hacer conocer las ideas por las cuales uno viene luchando en esta vida”.