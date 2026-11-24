La comercialización de pichones de paloma criados específicamente para el consumo humano comenzó a llamar la atención en distintos comercios de Misiones. Según un informe difundido por Crónica, dos ejemplares se venden por $4.999 y provienen de Brasil. A diferencia de las palomas que suelen encontrarse en espacios públicos, estas aves proceden de criaderos y se comercializan como un producto alimenticio importado.

La propuesta ya está presente en carnicerías de El Soberbio y 25 de Mayo. Los ejemplares pueden alcanzar un peso aproximado de 1,4 kilos entre los dos y se utilizan en distintas preparaciones, principalmente guisos y comidas con legumbres. Un comerciante de la zona explicó que el producto comenzó a incorporarse ante la búsqueda de opciones más económicas por parte de los consumidores. «Es una alternativa para llegar a fin de mes. Es lo que hoy pueden poner en una olla y hacer un guiso. Lo hacen por necesidad», señaló en declaraciones al medio.

El vendedor también reconoció que inicialmente hubo dudas entre los comerciantes sobre la incorporación de esta carne a las carnicerías, aunque aseguró que actualmente se vende con frecuencia. En cuanto a sus características, el informe describió que presenta una tonalidad más oscura que la carne de pollo y un sabor similar al de la gallina.

La llegada de este producto se produce en un contexto de mayor presencia de carnes brasileñas en los comercios de las localidades fronterizas, donde los valores más bajos respecto de algunas alternativas nacionales representan un atractivo para los compradores. Este escenario coincide con las dificultades económicas que atraviesa parte de la industria frigorífica argentina, con empresas que enfrentan complicaciones y trabajadores preocupados por la continuidad de sus puestos. Así, el crecimiento de las importaciones abre nuevas opciones de consumo, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en la producción y el empleo del sector cárnico nacional.