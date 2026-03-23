Carnavales: un municipio sacó chapa por la convocatoria que tuvo

La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través de su Agencia de Promoción Cultural, llevó adelante una nueva edición de los tradicionales Carnavales de Ugarteche, que volvieron a consolidarse como una de las celebraciones culturales más relevantes del departamento.

Más de 10 mil personas se acercaron a la Ruta Provincial N° 15 para participar de una celebración marcada por la música, la danza y las tradiciones populares. Tras haber sido reprogramado por condiciones climáticas adversas, el evento logró una convocatoria masiva y transformó el sur lujanino en un verdadero corredor cultural.

A lo largo del día, más de 30 agrupaciones desplegaron su talento con presentaciones de comparsas y danzas típicas como tinkus, salay y caporales, ofreciendo un espectáculo cargado de identidad, color y energía.

La celebración volvió a destacarse como un espacio de encuentro familiar, donde la cultura popular se vive de manera directa y las raíces de la comunidad se expresan con fuerza.

En el marco de la competencia, los ganadores de esta edición fueron:

Salay: Salay Bolivia

Salay Autóctonos: Centro Cultural Raíces

Centro Cultural Raíces Tinkus: Wayras Bolivia

Wayras Bolivia Caporales sin banda: Caporales de mi tierra

Caporales de mi tierra Caporales con banda: Caporales San Simón Sucre

Con una organización consolidada y una convocatoria que crece año a año, los Carnavales de Ugarteche se afianzan como un evento único en la región de Cuyo, reafirmando el compromiso de Luján de Cuyo con la promoción de la cultura, la tradición y el encuentro comunitario.