Carnaval en la Ciudad: un finde XXL con propuestas para vecinos y turistas

La Ciudad de Mendoza se prepara para celebrar el Carnaval con una agenda especial pensada tanto para vecinos como para turistas. El fin de semana XXL, que incluye los feriados nacionales del lunes 16 y martes 17 de febrero, ofrecerá propuestas variadas para disfrutar de la cultura, la naturaleza y la gastronomía local.

Viernes 13 de febrero

La agenda comenzará con el tradicional Picnic entre Olivos en el Paseo de los Olivos del Barrio Cívico, una propuesta que combina música en vivo, degustaciones y productos regionales en un entorno natural.

Por la noche, la Reserva Natural Divisadero Largo será escenario de una experiencia especial de relatos nocturnos bajo las estrellas, ideal para compartir en familia.

Sábado 14 de febrero

Se realizará el Tour Divisadero Nocturno – Baño de Luna, un trekking guiado al atardecer para disfrutar del paisaje del piedemonte iluminado por la luna. Además, habrá actividades recreativas y culturales en distintos espacios públicos de la ciudad.

Domingo 15 de febrero

La avenida Sarmiento se convertirá en uno de los puntos centrales del festejo con el evento Carnaval y Vino, de 19 a 23. Habrá degustaciones, promociones en vinerías, ferias de emprendedores, música en vivo y DJs, en una propuesta que fusiona identidad local y celebración.

Lunes 16 de febrero

Tendrá lugar el Free Walking Tour Orígenes del Vino, un recorrido guiado por el microcentro para conocer la historia vitivinícola de Mendoza, con cierre en una vinería del centro.

También se realizará Yoga en las Alturas – Yoga para Dos, una experiencia al atardecer en la Terraza Jardín Mirador, con vistas panorámicas de la ciudad.

Martes 17 de febrero

El cierre del fin de semana largo llegará con el Carnaval de Pasiones en el Cementerio de la Ciudad, un recorrido nocturno temático que combina historia, cultura y una propuesta diferente para despedir el feriado.