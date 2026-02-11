Carnaval bajo las estrellas: Tupungato propone senderismo y astroturismo gratuitos este domingo

En el marco del fin de semana largo de Carnaval ,la Municipalidad de Tupungato anunció la concreción de dos propuestas turísticas nocturnas que habían sido suspendidas por condiciones climáticas: Senderismo de Luna Nueva y Astroturismo, ambas previstas para este domingo 15 de febrero en la zona de Los Cerrillos, sobre la Ruta Provincial 86.

Las experiencias están destinadas a personas mayores de 14 años, son gratuitas y requieren inscripción anticipada debido a que cuentan con cupos limitados y cobertura de seguro para los participantes.

El director de Desarrollo Económico y Turismo, Gastón Livellara, señaló que el departamento contará durante el fin de semana largo con un abanico de actividades impulsadas tanto por el sector público como privado. En ese contexto, explicó que las propuestas municipales buscan consolidar el interés por el turismo nocturno, especialmente el vinculado a la observación del cielo.

Ambas actividades tendrán como punto de encuentro el Cristo Rey. Desde allí se organizará el Senderismo de Luna Nueva, que recorrerá el tradicional circuito del Vía Crucis en Los Cerrillos, permitiendo a los asistentes transitar senderos naturales y apreciar el paisaje nocturno del departamento.

En paralelo, el Astroturismo se desarrollará a los pies del Cristo Rey, donde se realizará una experiencia de observación astronómica y contemplación del cielo. Según indicaron desde el área de Turismo, la fase de luna nueva favorecerá la visibilidad de las estrellas y el entorno natural.

Las actividades comenzarán a partir de las 18.30 y se recomienda asistir con abrigo. Los organizadores sugieren llevar reposera, manta y mate para mayor comodidad durante la experiencia.

Inscripciones y agenda del fin de semana

Las inscripciones se reciben hasta el sábado 14 de febrero, de 9 a 18, y también el domingo 15 hasta las 13. Se pueden realizar en el Informador Turístico, ubicado en Avenida Belgrano 1060, o vía WhatsApp al 2622 520788. Desde el Municipio remarcaron la importancia de anotarse con anticipación por razones organizativas y de seguridad.

Además de estas propuestas, Tupungato contará con una agenda turística ampliada durante el fin de semana largo, que incluye alternativas recreativas, gastronómicas y eventos privados. La oferta completa puede consultarse en el sitio oficial www.tupungato.gov.ar o de manera presencial en el Informador Turístico del Hotel Turismo Tupungato.