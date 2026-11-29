Hace algunos días comenzaron a surgir distintos nombres de cara a las próximas elecciones, un escenario que tuvo un fuerte impacto en Tunuyán. Es que empezaron a aparecer figuras que hasta hace poco no estaban en los planes y que ahora comienzan a ganar espacio y protagonismo.

Uno de esos nombres es el del actual presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT), Carlos Dávila, quien durante los últimos días comenzó a ser mencionado en distintos ámbitos como un posible candidato del sector privado para dar el salto a la gestión pública.

En este contexto, desde Diario NDI dialogamos con Dávila durante el Sunset Aniversario de la CCIAT, realizado el viernes por la noche. Allí dejó abierta la posibilidad de que el sector privado tenga su propio candidato y aclaró que podría ser él u otra persona dispuesta a involucrarse.

“Lo más importante de todo esto es que me parece que el sector privado tiene una oportunidad y tiene la necesidad de ser un actor principal en la gestión pública; claramente puede ser Carlos Dávila o cualquier otro que tenga ganas de transformar, de involucrarse, de desarrollar, de generar inversiones”, expresó el presidente de la Cámara.

El dirigente también hizo referencia a las posibilidades de crecimiento económico de la región y al papel que podría desempeñar el empresariado en ese proceso. En ese sentido, señaló: “A nosotros nos desvela la inversión, los que estamos en el sector privado tenemos muy claro todo lo que se puede transformar en Tunuyán y el Valle de Uco. En todas las áreas que vos veas, el Valle de Uco tiene todo y un potencial tremendo”.

Finalmente, Dávila dejó una definición que alimenta las especulaciones sobre una posible participación electoral y no descartó dar el paso hacia la política: “Hoy se tiene un presente con dificultades, pero se tiene un futuro realmente inmenso. La verdad que gestionar desde lo privado la cosa pública puede ser un gran desafío y si la sociedad entiende que hay que dar ese paso e involucrarse, nos va a encontrar participando”.